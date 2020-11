Marinha e voluntários salvam 120 baleias-piloto encalhadas no Sri Lanka

No início de junho de 2017, a Marinha do Sri Lanka, com a ajuda dos moradores, conseguiu salvar cerca de 20 baleias-piloto que estavam encalhadas na costa nordeste da ilha

COLOMBO – Cerca de 120 baleias-piloto encalhadas na costa oeste do Sri Lanka foram devolvidas ao mar numa operação no meio da noite, após o maior naufrágio desse tipo registrado no país. Os trabalhos tiveram a participação de marinheiros, guardas costeiros e voluntários nesta terça-feira (3), informou Indika de Silva, porta-voz da Marinha.

De acordo com os responsáveis pela operação, três baleias-piloto e um golfinho-nariz-de-garrafa morreram em decorrência de ferimentos que haviam sofrido ao cruzar uma área de recife antes de chegar à costa.

O grupo de cetáceos tinha encalhado na tarde de segunda-feira numa praia da Panadura, 25 quilômetros ao sul de Colombo, capital do país-ilha do Oceano Índico

Um morador, Pathum Hirushan, de 20 anos, viu na tarde de segunda-feira os cetáceos chegando à praia, aos poucos e depois mais de uma centena.

— Os pescadores da região tentavam empurrar os cetáceos, mas o mar estava agitado e as ondas os mandavam para a costa — explicou. — Foi cansativo, mas a Marinha chegou imediatamente e pudemos trabalhar a noite toda com seus barcos

A marinha do Sri Lanka, com ajuda de voluntários, usou embarcação de patrulha para levar as baleias de volta às águas mais profundas. O temor era que ocorresse grande mortandade como na Tasmânia, em setembro, quando cerca de 470 baleias-piloto ficaram presas e apenas cerca de 110 delas puderam ser salvas

Apesar do toque de recolher imposto para o combate ao coronavírus, voluntários de toda região chegaram à área. Uma a uma, cerca de 120 baleias-piloto foram devolvidas às águas

Tharaka Prasad, veterinário chefe do departamento de conservação da vida selvagem no Sri Lanka, relatou que foram realizadas necropsias nos golfinhos mortos

PUBLICIDADE — Achamos que eles estavam desorientados, disse.

Evento anômalo As autoridades do Sri Lanka temiam o pior depois da tragédia que ocorreu na Tasmânia, Austrália, em setembro. De 470 baleias-piloto encalhadas, apenas 110 puderam ser salvas, após vários dias de esforços intensos dos australianos.

— É raro que tantas (baleias-piloto) encalhem na nossa costa — disse Dharshani Lahandapura, chefe da Autoridade de Proteção Ambiental Marinha do Sri Lanka (MEPA)

— Acreditamos que estamos enfrentando o mesmo fenômeno que a Tasmânia enfrentou em setembro — acrescentou

As razões pelas quais esses animais encalham com tanta frequência na costa são desconhecidas, no momento, apesar de os cientistas já estudarem esse fenômeno há décadas.

As baleias-piloto (gênero Globicephala) são animais sociais que podem atingir seis metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada.

No início de junho de 2017, a Marinha do Sri Lanka, com a ajuda dos moradores, conseguiu salvar cerca de 20 baleias-piloto que estavam encalhadas na costa nordeste da ilha

