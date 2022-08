Academia Portuguesa de Cinema tem cinco filmes em votação a pensar nos Óscares

Entornointeligente.com /

Há cinco filmes na corrida à candidatura portuguesa às nomeações para os Óscares de 2023, revelou esta quarta-feira a Academia Portuguesa de Cinema: Alma Viva , da luso-francesa Cristèle Alves Meira, Lobo e Cão , de Cláudia Varejão, Mal Viver , de João Canijo, Restos do Vento , de Tiago Guedes, e Salgueiro Maia – O Implicado , de Sérgio Graciano.

A selecção é da responsabilidade de um júri composto por Alexandra Ramires (realizadora), Ivo Canelas (actor), Jorge Paixão da Costa (realizador), Luís Branquinho (director de fotografia), Margarida Marinho (actriz), Paulo Furtado (compositor) e Tathiani Sacilotto (produtora).

Será a partir desta lista de finalistas que os membros da Academia Portuguesa de Cinema vão agora escolher o candidato de Portugal a uma nomeação para o prémio de Melhor Filme Internacional da próxima edição dos Óscares.

O candidato português será anunciado a 19 de Setembro.

A 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de Março, em Los Angeles, Estados Unidos.

Os cinco filmes finalistas são obras de ficção e a maioria já teve exibição internacional em festivais de cinema, como Alma Viva , história de Cristèle Alves Meira sobre laços familiares, misticismo e a cultura transmontana, e Restos do Vento , de Tiago Guedes, «que se baseia numa tradição pagã de uma vila do interior de Portugal», ambos estreados este ano em Cannes.

Lobo e Cão , de Cláudia Varejão, que se estreia este domingo no Festival de Veneza , foi rodado em São Miguel, nos Açores, com um elenco de actores não-profissionais, e, segundo a Academia Portuguesa de Cinema, é «uma ode à comunidade queer » daquela ilha.

O comité da Academia também escolheu Mal Viver , o mais recente filme de João Canijo, em torno de uma família de cinco mulheres que herdou um hotel de província e tenta salvá-lo da ruína.

O único biopic entre as cinco escolhas é Salgueiro Maia – O Implicado , de Sérgio Graciano, estreado em sala em Abril deste ano e que se inspira na vida de um dos capitães que protagonizaram a revolução de 25 de Abril de 1974.

Enquanto Portugal está ainda no processo de escolha, outros países já anunciaram os seus candidatos a uma nomeação para aquela categoria dos Óscares.

A Polónia candidatou EO , de Jerzy Skolimowski, a Alemanha submeteu All quiet on the western front , de Edward Berger, e a Coreia do Sul escolheu Decision to leave , de Park Chan-Wook, segundo uma lista compilada pela revista Variety .

Para a edição deste ano dos Óscares, a Academia Portuguesa de Cinema candidatou o filme A Metamorfose dos Pássaros , de Catarina Vasconcelos , que não chegou às nomeações finais.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com