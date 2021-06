Academia de Medicina alerta sobre “inoperatividad” de la mesa técnica de vacunación #17Jun

La Academia Nacional de Medicina (ANM) manifestó su preocupación respecto a la Mesa Técnica Nacional de Vacunación por su "inoperatividad" respecto al plan para inmunizar a la población contra la Covid-19 .

A través de un comunicado suscrito por le Doctor Enrique López Loyo (Presidente de la ANM) y el doctor Huniades Urbina-Medina (secretario académico) la Academia de Medicina considera que la mesa técnica “no está funcionando” para dar respuesta en relación a las necesidades técnicas para llevar a cabo la vacunación.

En el documento se expone que tampoco se está trabajando sobre aspectos como tipos de vacunas a adquirir, establecer las pautas de control sobre posibles efectos adversos, la cadena de frío , entre otros.

En ese sentido, la institución afirmó que “no puede ser testigo inerte” de lo que sucede, ni de la instancia que no genera los resultados que se esperan de ella. Por ello, exigen la activación efectiva de esa mesa técnica porque “su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación”.

La ANM insistió en prestarse a colaborar para formular un Plan de Vacunación único y pidió tener una actuación más activa en las soluciones del país.

La mesa técnica de vacunación es una instancia donde convergen varios expertos de salud, incluidos profesionales de la oposición, con el fin de poder acordar mecanismos que aborden la vacunación de la población . La misma es liderada por el titular de la cartera de Salud, Carlos Alvarado , y cuenta con la participación de científicos y médicos como Julio Castro y Enrique López-Loyo , de la Academia de Medicina.

Desde el 13 de febrero y hasta el lunes 14 de junio se ha logrado aplicar 2,4 % de las vacunas anti covid-19 requeridas para lograr la inmunidad de rebaño en Venezuela de 22 millones de personas .

El seguimiento al plan de vacunación en el país que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), devela que los datos aportados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez de la inmunización a 11 % de los venezolanos (2.420.000) se alejan de las propias cifras dadas por otros voceros oficiales.

Lea a continuación el comunicado íntegro:

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA COMUNICADO PÚBLICO EN RELACIÓN A LA MESA TECNICA DE VACUNAS Covid-19 La Academia Nacional de Medicina (ANM), corporación oficial, cientifica y doctrinaria que representa a la ciencia médica nacional, con 117 años de probada trayectoria de Historia, Ciencia, Docencia y Moral, se dirige una vez más al país, en la oportunidad de manifestar su PREOCUPACIÓN por el estado de INOPERATIVIDAD de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación convocada para establecer un Plan de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Las circunstancias determinan que es una instancia que no funciona para dar respuestas en relación a los requerimientos técnicos, tipos de vacunas a adquirir, número de dosis requeridas, establecimiento de pautas de control de posibles efectos adversos, identificación de fortalezas y debilidades en la logistica de distribución y el mantenimiento de la cadena de frío de las escasas vacunas anti COVID-19 llegadas al país, así como la definitiva determinación de los grupos prioritarios a vacunar y plazos de cumplimento de metas. Por todo lo anterior, la ANM, responsablemente, alerta al país que, ante la inobservancia de las recomendaciones y el plan complementario sugerido en dias pasados a las autoridades de salud, NO PUEDE SER TESTIGO INERTE de una instancia que no está dando los frutos para lo cual fue creada, incluso con el acompañamiento de entes internacionales, tales como las agencias de la ONU, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la UNICEF. Es fundamental la activación efectiva de la Mesa Técnica de Vacunación, ya que su ausencia funcional no contribuye a la definición de politicas claras del proceso de vacunación en beneficio de todos los venezolanos. Finalmente, la Academia Nacional de Medicina reitera a la nación su disposición a colaborar en la formulación de un Plan de Vacunación único, transparente, universal y sin discriminaciones. Sin embargo, la ANM no puede ser tan sólo parte del decorado de un escenario para situaciones en las cuales se justifica la creación de instancias de aparente conciliación y diálogo que no se traducen en un beneficio real para la salud de la ciudadanía y que no colaboren a mitigar la angustia y desesperación de la población por ejercer su derecho a ser vacunados en medio de esta devastadora pandemia.

