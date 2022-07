AC Milan renova por uma época com quarentão Zlatan Ibrahimovic

Entornointeligente.com /

O futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, de 40 anos, renovou esta segunda-feira contrato, por uma época, com o AC Milan, anunciou o campeão italiano.

«O AC Milan tem o prazer de anunciar a renovação do contrato de Zlatan Ibrahimovic até 30 de junho de 2023. O atacante sueco continuará a vestir o número 11», escreveu o clube ‘rossonero’, que voltou a conquistar o título, 11 anos depois.

A renovação do avançado, que em outubro completa 41 anos, tem ainda maior significado tendo em conta que o jogador foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 25 de maio, com uma previsão de seis a sete meses de ausência dos relvados.

Subscrever «Sei que teria outras possibilidades, mas a adrenalina que tenho no relvado não vou encontrar em nenhum outro lugar», disse o atleta, quando questionado sobre o fim da carreira.

Ibrahimovic, que trouxe experiência e ambição ao AC Milan, ajudou a recuperar a mística dos ‘diavolos’, que tinham sido campeões pela última vez em 2011, com o sueco a fazer parte dessa equipa.

«Quando voltei ao clube, um jornalista questionou-me, dizendo que os jogadores que voltam (em fim de carreira) só podem estar menos bem… Respondi prometendo que traria o Milan de volta ao topo e que ganharíamos o ‘scudetto’. Alguns riram. Mas eu estou aqui, campeão», lembrou em maio, na noite do título conquistado no campo do Sassuolo.

Vários órgãos de comunicação social referem que o Ibrahimovic vai ganhar um milhão e meio de euros por esta época, sendo que a verba pode ser reforçada mediante o número de jogos disputados e golos marcados.

Zlatan Ibramovic fez carreira em clubes como Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United, além de uma experiência nos Estados Unidos, nos LA Galaxy (2018/19).

