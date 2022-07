Abusador sexual con beneficio de la ley

Entornointeligente.com /

¿Hasta que punto debería beneficiarse con trabajo comunitario a un condenado?

El reemplazo de pena al sacerdote colombiano, Luis Ruíz Quiroga, condenado por el delito de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 17 años, trae a la palestra la interrogante sobre cuándo un juez debería conmutar una pena por el trabajo comunitario.

El religioso, que a pesar de la gravedad del delito que cometió, ahora solo tendrá que hacer trabajo comunitario, ha traído una avalancha de críticas de diferentes sectores de la ciudadanía que se siente traicionada por el sistema de justicia.

En estricto derecho

El abogado litigante, Alfonso Fraguela sostiene que la medida de sustitución de pena la contempla el Código Penal cuando la pena es no excede los cinco años.

‘Tengo entendido que la imputación era por actos libidinosos y la condena era por cinco años exactamente, así que no existe ninguna disposición que le coarte el derecho de este beneficio o alternativa que le dan al condenado para efectos de que en vez de ir a la cárcel lo ponen a hacer trabajo comunitario y eso está dentro del marco de la ley y se aplica a cualquier persona’, aclaró el letrado. Fraguela agregó que siempre y cuando la pena no sea superior a cinco años y la persona no sea reincidente, la medida que tomó la jueza está en estricto derecho, aunque el Ministerio Público ya anunció que apeló la decisión de la juez.

Suspicacia

José Luis Delgado, fundador de la Coordinadora Nacional por la Familia, se refirió en forma enérgica al caso. ‘No debe haber acuerdos de pena y las penas para estos delitos deben aumentarse. Es vergonzoso y reprochable que nuestro sistema judicial le haya otorgado trabajo comunitario a un criminal condenado por actos libidinosos contra un menor de edad. La justicia le ha fallado tanto a la víctima como a la población’, apuntó Delgado.

Revocatorias

Las decisiones de jueces de otorgar trabajo comunitario no siempre han sido bien vistas y las fiscalías han logrado que sean revocadas en algunos casos.

En febrero de 2022 la Fiscalía Regional de San Miguelito logró que el Tribunal de Cumplimiento revocara la pena sustitutiva de trabajo comunitario impuesta al ciudadano Humberto Bonilla Verona, por el delito de robo agravado en perjuicio de una dama.

En mayo de este año se dio otro caso cuando en Bocas del Toro a Celena Trotman condenada a 40 meses de prisión por tentativa homicidio, también le revocaron la condena de trabajo comunitario.

ARZOBISPO ‘Primero es el dolor de la víctima, el dolor de la comunidad y puedo decir en nombre mío que llevo la carga de todo lo que pueda suceder’, Ulloa

