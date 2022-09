Abuelo de niña desaparecida en San Miguelito: «Ella es el amor de mi vida»

Entornointeligente.com /

Familiares aseguran que hay poca información sobre su paradero, «Solo llamadas falsas»

A siete días de la desaparición de la niña Aderlyn Saldaña, de 9 años, y una recompensa de $5,000 ofrecida por la Policía Nacional a quien brinde información de su paradero, aún sus familiares sienten que se ha hecho poco por encontrar a la pequeña. De acuerdo al abuelo de Aderlyn, actualmente es mínima la información que se conoce por parte de las autoridades. «Nadie ha venido aquí a la casa a decir nada, no hay respuesta».

En declaraciones al noticiero de TVN indicó que ellos han recibido tres llamadas falsas y solo se han hecho los respectivos allanamientos. Recordó que la pequeña Aderlyn «es el amor de su vida». Su nieta es una niña que ha crecido con él. «Es amorosa, cariñosa, inteligente y muy amorosa». «Mi nieta está viva», agregó el abuelo. El tío de la pequeña también contó a TVN que al despertar todos los días piensa en quién tendrá a su sobrina y dónde estará. Piden a quién tenga a Aderlyn traer de vuelta y que no van a tomar represalias, aseguró. El subcomisionado del Senafront, César Villar, indicó que se mantienen pendientes en los puntos de control y retenes en las áreas operativas. Sostuvo que también le brindaron la información a sus homólogos en Costa Rica para que tomaren acciones a fin de dar con la ubicación de Aderlyn. La pequeña desapareció el día martes en horas de la mañana cuando se dirigía a su escuela. Hasta el momento su familia se mantiene en ascuas, al no saber qué ha sido de ella y si está bien. La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen una recompensa de $5,000 dólares a quien de información que pueda ayudar a ubicarla. El director de la Policía Nacional, Jhon Dorheim, dijo que la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia Policial y el Ministerio Público se mantienen realizando las investigaciones pertinentes para dar con los implicados en este hecho y ubicar a la menor. De acuerdo a las autoridades, se han realizado varias diligencias de allanamiento en el sector de Boca la Caja, pero no han brindado los resultados de estos operativos.

