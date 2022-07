Abuelito mató a niña e hizo estofado con su cadáver

Entornointeligente.com /

Albert Fish es considerado como uno de los asesinos en serie más despiadados de EE. UU del siglo XX

El domingo 3 de junio de 1928, Albert Fish, un anciano apacible de 65 años, llegó a la casa de la familia Budd y le pidió que le permitiera llevarse a su pequeña hija Grace, de 10 años, a una fiesta de cumpleaños.

Como el anciano se había ganado la confianza de los padres, estos dejaron que se la llevara. Fue la última vez que vieron a Grace, nunca apareció. Fish, tampoco.

Seis años después de la desaparición de Grace, la familia Budd recibió la siguiente carta de Fish. El contenido era aterrador: ‘El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15, 406 oeste. Llevaba queso y fresas, y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo comenzó a llorar y trató escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. ¡Cómo pataleó, arañó y me mordió! Pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevé nueve días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen’.

Tras ser detenido, Fish confesó a la Policía haber violado al menos a 100 niños, haber matado a tres de ellos y haber intentado asesinar a dos más.

Sádico y masoquista

Los psiquiatras determinaron que Fish tenía ‘una personalidad sádica y masoquista, caracterizada por una tendencia a la castración y la autocastración, a la homosexualidad, el exhibicionismo y el voyeurismo, a la pedofilia, el fetichismo y el hiperhedonismo. Sentía placer practicando la coprofagia (ingesta de heces) y el canibalismo’.

Este pederasta y ‘abuelo asesino’ fue apodado por la opinión pública como ‘el Hombre lobo de Wysteria’, ‘el Vampiro de Brooklyn’ y ‘el Hombre de gris’ por el color de sus trajes.

¿Quién era Albert Fisj?

Hamilton Howar ‘Albert’ Fish es considerado uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX nacido en Estados Unidos.

Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos se cambió el nombre por Albert.

Como su madre quedó viuda, ella lo metió en un centro donde Fish sufría constantes maltratos y abusos. Apenas tenía 5 años.

Fish se acostumbró tanto a esos abusos que terminó esperando que lo maltrataran y sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo.

Ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Se complacía en hacerse cortes y golpearse el cuerpo. También golpeaba a sus compañeros, coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales.

Se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Se dice que una de sus predilecciones era buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales.

A pesar que asesinó varios niños, el único asesinato por el que se le juzgó fue el de Grace Budd.

Fue arrestado el 13 de diciembre de 1934 y durante el interrogatorio, explicó que tras matar a Grace , le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra.

‘No soy un demente, sólo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo’, dijo.

Se confesó autor de varios crímenes más. Por ejemplo, el de un niño de cuatro años al que flageló hasta la muerte cortándole las orejas, la nariz y los ojos, del que bebió su sangre y al que desmembró para después prepararse un estofado.

El jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. Fue ejecutado el 16 de enero de 1936.

¡Cómo pataleó, arañó y me mordió! Pero la asfixié hasta matarla.’, confesó Fish a la Policía CANTIDAD 100

fueron los niños que Fish violó a lo largo de su vida

AÑO

16

de enero de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica. Su último placer

