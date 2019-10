Abuchean a comediante tras confrontar a Harvey Weinstein en bar de NY

Entornointeligente.com /

Una comediante fue abucheada y otras dos mujeres echadas de un local después de protestar por la presencia de Harvey Weinstein en un evento para jóvenes actores en Nueva York, según reportes.

El magnate de Hollywood caído en desgracia se encuentra actualmente a la espera de un juicio por cargos de agresión sexual y se ha declarado inocente.

La comediante Kelly Bachman , de 27 años, estaba actuando el miércoles por la noche en la “Hora del actor” en un evento privado en un bar en Manhattan, donde Weinstein figuraba entre los invitados, de acuerdo con BuzzFeed News.

En un video de su presentación publicado en su cuenta de Instagram, ella se refiere al exproductor de 67 años como “Freddy Krueger” y “el elefante en la habitación” durante su actuación.

“No me di cuenta de que necesitaba traer mi propio gas pimienta y el silbato de violación a la ‘Hora del actor'”, dice Bachman, lo que le vale algunos abucheos. “Lo siento”, continúa, “[el chiste] funcionó bien en la terapia grupal para sobrevivientes de violación”.

La actriz Zoe Stuckless , de 21 años, y la comediante Amber Rollo , de 31 años, también reclamaron por la presencia de Weinstein en el club nocturno, pero en cambio fueron ellas invitadas a marcharse, de acuerdo con publicaciones de ambas en las redes sociales.

Hey all, I know I’m late to the conversation here. I don’t usually use twitter but it seems like that’s where a lot of this conversation is happening. Last night I confronted Harvey Weinstein in a bar along with a number of other artists. Heres the thread (1/?) #HarveyWeinstein pic.twitter.com/L8Oee5hAO7

— Zoe Stuckless (@revoltchild) October 25, 2019

Después de que Stuckless interpelara al público sobre si toleraría que el magnate permaneciera allí, Rollo se dirigió directamente a él y le espetó: “Eres un maldito monstruo. ¿Qué estás haciendo aquí?”.

La comediante fue acompañada afuera por una mujer de la organización, según informes de medios estadounidenses, y el bar confirmó en una publicación de Facebook que le había pedido a una “espectadora molesta” que se fuera.

El publicista de Weinstein dijo que el magnate había salido con amigos y “trataba de encontrar algo de consuelo en su vida que está patas arriba”.

“Esta escena fue innecesaria, francamente grosera y un ejemplo de cómo el debido proceso está siendo aplastado hoy por la opinión pública, y se trata de eliminar también en la sala del tribunal”, dijo.

Weinstein ha sido acusado de comportamiento inapropiado por más de 80 mujeres , y fue catalizador del surgimiento del movimiento #MeToo en Estados Unidos el año pasado.

