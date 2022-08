Abrir debate o mantener reglas: Las posturas oficialistas ante el formato de una nueva Convención si gana el Rechazo

Entornointeligente.com /

A solo 13 días del Plebiscito de salida del proceso constituyente, el debate sobre qué pasará después del referéndum sigue ocupando la atención de los líderes políticos de la oposición, sobre todo luego de que se conocieran las últimas encuestas de cara al proceso, las cuales dan una ventaja de al menos siete puntos al Rechazo.

En ese escenario, el propio Presidente Gabriel Boric reafirmó su convicción de que en caso de que se imponga esa alternativa el próximo 4 de septiembre, se debe abrir la elección de una nueva Convención Constitucional, la cual a su juicio debe mantener algunas reglas que a su juicio fueron exitosas, como la paridad de género.

Sin embargo, el Mandatario no mencionó qué pasaría con los escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios o con las listas de independientes, dos aspectos que a juicio de los críticos del órgano marcaron de forma negativa al proceso. Ante ese dilema, los partidos oficialistas ya marcaron algunas diferencias.

Tras participar en la reunión del comité político en el Palacio de la Moneda, la mayoría de sus representantes plantearon su visión sobre la materia, quedando patente distintas posiciones entre las colectividades del Socialismo Democrático y las que forman parte de Apruebo Dignidad.

AD pide mantener formato Para el PC, una nueva Convención debiera mantener las características de la que funcionó hasta julio pasado. Al respecto, su líder, Guillermo Teillier, planteó sus preocupaciones, «porque lo que van a tratar de hacer los que están por el Rechazo es disminuir la cantidad de constituyentes, la participación de los pueblos originarios».

«Incluso hay algunos que están pensando hacer una Convención en que la mitad sean electos y la otra, parlamentarios, y esas son fórmulas que se rechazaron en su tiempo y creo que no cabe ponerlas en práctica», añadió, junto con subrayar que eliminar o reducir los escaños reservados sería «excluyente».

En RD, el senador y presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, dijo que «para nosotros el tema de la paridad y los pueblos originarios es algo muy relevante y lo valoramos como algo positivo de la Convención, también la incorporación de independientes, por cierto».

«Recordemos que este proceso constituyente, entre otras cosas, fue un reclamo a la élite chilena y a la clase política tradicional. (…) En esa discusión, si es que llega a ocurrir, se tendrán que discutir las reglas en el Parlamento «, afirmó.

En tanto, la vocera de Convergencia Social, Ximena Peralta, advirtió que se trata de «un debate en curso, pero creo que los partidos lo peor que podemos hacer es ponernos como gato de espalda pensando que el problema son los independientes. Los independientes dan una diversidad que fortalece la democracia».

«Por cierto, hay que pensar cómo podemos trabajar mejor en una hipotética nueva Convención, y ese es un debate cuyo detalle creemos que no es este el momento para darlo , pero nuestra apertura para dar el debate es lo que está muy presente», afirmó.

Desde Comunes, la diputada Claudia Mix sostuvo que «de perder el Apruebo debiera llamarse a otro proceso constituyente que tenga las características que tuvo el anterior, porque así lo quiso la gente, no le hemos vuelto a preguntar. Y yo soy de la postura de que debería ser igual».

«Si no se van a respetar las mismas reglas del Plebiscito de entrada no tiene ningún sentido , porque vamos a tener que someternos a la voluntad, buena disposición y ganas que tengan sectores conservadores que se negaron desde el primer día a aprobar este texto», expresó.

Apertura en SD Una visión distinta planteó la presidenta del PS, Paulina Vodanovic , quien destacó que la fórmula que se aplicó para el proceso vigente tuvo «criterios que sentó el Congreso en su momento y que tendrán que ser discutidos nuevamente ahí de ser necesario», dejando abierta la puerta a modificaciones.

«Los escenarios políticos van cambiando y, evidentemente, si llegamos a esa situación habrá que abrir un nuevo debate, porque las condiciones también han cambiado y, además, porque me parece que habría que aprender de la experiencia vivida, tomar lo mejor y cambiar aquellos aspectos en que puede haber resultado complejos», añadió.

Desde el PPD, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, aseguró que «hay cosas en las que no se puede retroceder, como la paridad, como participación de pueblos originarios, pero revisando cuál es la proporcionalidad, creo que hubo un problema de sobrerrepresentación».

«Ver qué pasó con los problemas que tuvimos con los independientes, creo que las listas fueron un error. Probablemente un órgano más chico, un tiempo más acotado, esas son las cosas sobre la mesa. Tendremos que discutirlas», agregó, junto con advertir que «la urgencia está» y que se debe «apurar el tranco» en esta materia.

Mientras, el líder del PR, Leonardo Cubillos, expresó a este medio que «yo espero y creo que triunfará el Apruebo el 4 de septiembre y está discusión no la vamos a tener. Pero en el caso, no haría grandes inventos. Podría revisarse las normas de independientes para que no ocurran casos como los de Rojas Vade».

«Pero una de las gracias de esta Convención es su carácter integrador de la sociedad civil que es necesario. Pero no pondría la carreta delante de los bueyes, no creo que haya que tomar ni anunciar decisiones antes del 4 de septiembre», manifestó.

Finalmente, el timonel del PL, Patricio Morales , dijo que «si existen escaños reservados, tienen que tener un criterio de proporcionalidad y representación, porque si no se genera un proceso democrático en donde una persona entra representando a una población mínima, y eso creo que genera desequilibrio. Yo repensaría ese espacio».

En cuanto a los independientes, subrayó que en ese caso «es lo mismo, porque cuando uno agrupa independientes no sabe si está agrupando personas que piensan de la misma manera o solo esconden su posición política. A veces los independientes esconden su posición política, y eso fue lo que ocurrió con la Lista del Pueblo «.

