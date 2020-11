Abrigos e armadilhas. A enigmática transparência de Andreia Santana

Entornointeligente.com /

Em anos recentes, Andreia Santana tem-se feito notar por uma prática da escultura na qual se inscrevem referências culturais e discursivas legíveis ou insinuadas diretamente nas formas e materiais escolhidos como se ecoassem a partir e para lá destes. Pode tratar-se de um murmúrio da história, da evocação fragmentária de uma cultura distante ou da indução de uma possibilidade ficcional mas estas condições têm-se manifestado de modo quase sempre surpreendente.

Nesta apresentação domina a relação entre a utilização do metal, um material recorrente no seu percurso, e a do vidro (mais precisamente, do cristal ecológico) que a artista trabalhou recentemente na Marinha Grande. Ao mesmo tempo, é importante referir que em “The Skull of the Haunted Snail”, que se pode traduzir mais ou menos como “o crânio do caracol assombrado”, essa associação material é intensamente mediada pelo ensejo especulativo do desenho. Cada uma das sete peças que se apresentam possui uma estrutura metálica encimada por outra vidrada, embora, pela diversidade das estruturas em ferro, não seja possível pensar as primeiras como meras bases para as segundas.

