Abren postulación a fondo para proteger biodiversidad en corredor Cóndor Kutukú

Entornointeligente.com /

El Fondo impulsa acciones para proteger paisajes y hábitats que albergan especies únicas y en peligro de extinción, mediante la conservación de áreas protegidas, mejorando la conectividad entre hábitats para especies clave, apoyando a comunidades locales con medios de vida sostenibles y combatiendo el comercio ilegal de vida silvestre. Este innovador fondo propone perspectiva de paisaje con varios componentes de conservación en programa transfronterizo. Los objetivos son brindar protección y conservar la biodiversidad, reducir la pobreza, y generar resultados de adaptación y mitigación del cambio climático. El Fondo está abierto oficialmente a concurso público desde hoy para identificar a potenciales socios implementares. La convocatoria estará abierta por 10 semanas. Seis de las áreas de biodiversidad más importantes del mundo, que abarcan 18 países, recibirán recursos del Fondo de Paisajes Biodiversos por un total de 100 millones de libras esterlinas. El periodo de financiamiento será por 6 años (2023 a 2029) y se espera que la implementación oficial del fondo empiece desde el 1 de mayo del 2023. Se estima un total de financiamiento aproximado de hasta 14.5 millones de dólares. La cantidad exacta dependerá de quienes apliquen y sus propuestas. La convocatoria será manejada desde el portal del administrador del fondo PricewaterhouseCoopers (PwC). «El Fondo de paisajes biodiversos es innovador. Ofrece una gran oportunidad para pensar de manera holística, conservar especies y hábitats únicos en el mundo, al mismo tiempo que se promueve el bienestar y desarrollo sostenible de comunidades locales y pueblos indígenas. El crecimiento económico y la conservación de naturaleza pueden ir de la mano», sostuvo el embajador británico en Perú, Gavin Cook. Por su parte el embajador británico en Ecuador, Chris Campbell, indicó que «El Reino Unido está comprometido a continuar trabajando para conservar la biodiversidad única del Ecuador, junto al Gobierno ecuatoriano. Invito a las organizaciones interesadas en temas ambientales a aplicar a estos fondos y así unirse a esta lucha crítica por el futuro de nuestro planeta». Resultados esperados El fondo se ha propuesto como resultados esperados para este paisaje: a) Un cambio en la conversión de hábitats, priorizando los bosques remanentes y aplicando mecanismos de manejo sostenible del paisaje que prevengan la pérdida forestal, promuevan el bienestar social y la conservación de la biodiversidad, asegurando la viabilidad a largo plazo de toda la cadena de suministro, así como los medios de vida de las comunidades; b) Una reducción del daño ambiental de las industrias extractivas mediante la promoción de la restauración o remediación, mientras se fortalece la regulación estatal; c) Un cambio hacia el manejo sostenible de los recursos de vida silvestre, mediante la gobernanza participativa, priorizando el bosque remanente y la bio-economía, promoviendo la formalización de las tierras; y d) Aumento del acceso a derechos y recursos por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, y en particular mujeres. Área de intervención El área de intervención propuesta para el paisaje Andes Amazónico es transfronteriza, abarcando el sureste de Ecuador (Provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe) y el noreste de Perú (provincias de San Ignacio, Bagua, Condorcanqui y Daten del Marañón), región que se conoce como Cóndor Kutukú. El fondo busca trabajar con una amplia gama de socios para aprovechar diferentes enfoques e ideas. Lo potenciales socios implementadores pueden ser ONGs locales e internacionales, organizaciones del sistema de Naciones Unidas, grupos comunitarios y de la sociedad civil, académicos, y organizaciones del sector privado. Quienes apliquen deben abordar las cuatro prioridades del Fondo para el paisaje Andes Amazónico. No se considerarán aplicaciones parciales, es decir aplicaciones a proyectos específicos que no aborden todos los resultados esperados y que no tengan una perspectiva de paisajes al integrar los dos países. Adicionalmente, quienes apliquen deben demostrar que apoyan los esfuerzos y compromisos asumidos por Ecuador y Perú en temas ambientales, de desarrollo, entre otros. Las organizaciones interesadas en postular pueden hacerlo a través del portal del Biodiverse Landscapes Fund . (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? El @midagriperu advirtió que la normativa que propone modificar la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su disposición complementaria, que por insistencia pretende aprobar el Congreso de la República, es lesiva para los bosques. https://t.co/hASzEtFlXp pic.twitter.com/7kSGJmtOFb

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 30, 2022 Publicado: 30/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com