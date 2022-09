Abren investigación contra agente OIJ

Entornointeligente.com /

Un hombre de apellido Trigueros fue absuelto por el Tribunal Penal de San José luego de que determinara que pruebas que agentes judiciales montaron en su contra las montaron ellos mismos en una investigación que se le hacía al imputado por venta de droga.

Una compañera de estos agentes fue clave para que los jueces tomaran la decisión de dejar al sujeto en libertad, ya que ella explicó lo que sus compañeros hicieron para intentar acreditarle el delito.

Ante esto, el tribunal pidió al Ministerio Público abrir una pesquisa contra un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido García, quien se desempeña en la Sección de Estupefacientes.

En el testimonio la funcionaria judicial indicó que el agente montó pruebas para acusar a Trigueros.

«Fuimos a guardar la unidad policial, recibo una llamada en la que me solicitaron que fuera a comprar boletas de papel. Como yo no sabía, le pregunté qué era y me dijo que era lo que utilizaban para hacer los cigarrillos de marihuana», detalló la agente.

Aparentemente luego de ese mandato, la mujer llegó a una de las oficinas donde estaba el agente que montó las pruebas junto a otro, a quien le hizo la entrega de las boletas para enrolar la droga.

DEFENSA

Randall Céspedes, abogado de Trigueros, fue enfático en que los efectivos tenían marihuana en su poder «probablemente en sus oficinas o cualquier otro lugar para formar un puro, porque cuando la oficial declaró que cuando ella se dirigió con su compañero a guardar el vehículo, recibe una llamada de otro compañero donde le dice que vaya a comprar boletas y esas boletas son para enrolar marihuana», explicó.

En redes sociales, este abogado manifestó su alegría por la absolutoria de representado y añadió la importancia de que una agente judicial declarara en la forma en que lo hizo para que haya justicia.

«Cuántas veces los jueces habrán sido inducidos al error por parte de la policía, por su puesto no vamos a generalizar, le puedo decir con conocimiento de causa que en el Poder Judicial hay personas muy honestas, muy valiosas y hasta le podría decir nombres», agregó.

En su cuenta de Facebook informó que harán lo propio contra el agente OIJ a nivel de Inspección Judicial, querella y acción civil; además, contra el Estado.

PERIODISTA: Yiren Altamirano Bolaños

CRÉDITOS: Foto: Issac Villalta

EMAIL: [email protected]

Miércoles 07 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com