Abrazar, reconstruir

Amanece el sexto día luego de que comenzara el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas y, desde el otro lado de la bahía, el humo es apenas una sombra blanca, mínima.

Ya casi nadie se baja de los carros a fotografiar el desastre, ni se sienta en la orilla a esperar o temer. La ciudad retoma el curso normal de su vida, aunque aún no se habla de otra cosa que de las historias de heroísmo y solidaridad, que conmueven hasta el desgarro.

En la zona industrial, los atisbos de la recuperación también aparecen por todas partes: no están la ceniza y el combustible que cubrían la entrada de la Base; se ven menos bomberos, porque permanecen muy lejos de la carretera, extinguiendo los pequeñísimos focos que quedan; hay movimiento de tierra y algunas tuberías nuevas, muchos escombros han sido levantados.

Lo que no cambia es la presencia habitual de los socorristas esperando que desde lo que fuera el mismo centro del incendio, se dé el listo para iniciar la labor de búsqueda de los desaparecidos, que sea seguro, que estén las condiciones en un suelo todavía humeante.

Por primera vez en días, todo allí no parece estar detrás de un cristal empañado, se puede ver el cielo en su esplendor, el sol alumbra. Pudiera decirse que es el principio del fin, pero queda mucho por hacer, se ve en la expresión concentrada de los rostros que van y vienen.

La gente que se dedica a combatir fuegos, a rescatar y salvar, a socorrer, tiene una máxima: «Entramos todos, salimos todos». Cuando no sucede así, el dolor, lejos de amilanarlos, los asaeta; y con fiereza terminan el trabajo y no descansan hasta no haber honrado al último de los suyos.

Hoy ese compromiso les pertenece a ellos y al país todo. Es tiempo de tributo y de reconstrucción. La hazaña sigue en curso.

