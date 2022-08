Entornointeligente.com /

Abrazó al pitcher que le dio un pelotazo en el caco Agosto 10, 2022 por Percha Tras bolazo en la cabeza, bateador de Pequeñas Ligas abraza al rival.

After getting hit in the head with a pitch, this little leaguer showed a true act of sportsmanship by comforting the pitcher 🥲 pic.twitter.com/AbzXaLL5uz

— ESPN (@espn) August 9, 2022

Uno de los mejores aspectos de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas son los actos de deportividad, que sirven para recordarles a todos la forma más pura del béisbol.

En el juego del martes por el campeonato de la región suroeste, hubo una situación conmovedora entre dos rivales, luego de un momento de preocupación en la parte baja de la primera entrada.

