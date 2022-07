Abramovich: paraíso caribenho é um dos destinos de eleição do mais rico dos portugueses

Entornointeligente.com /

No mapa das viagens de Roman Abramovich existe um refúgio especial recorrente. Nas águas azul-turquesa das Caraíbas, a exclusiva e minúscula Ilha de São Bartolomeu é (era) escala obrigatória do multimilionário naturalizado português várias vezes ao ano. Foi neste território ultramarino de França que adquiriu, em 2009, uma luxuosa mansão inserida num terreno de 28 hectares, por 88,5 milhões de euros. Uma propriedade congelada pelas autoridades francesas em Abril deste ano na sequência das sanções decretadas pela União Europeia aos oligarcas russos com ligações a Vladimir Putin .

