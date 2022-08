Abraham Hayon, alcalde del municipio Rangel: «No podemos coartar el desarrollo municipal»

Entornointeligente.com /

El 18 de agosto de 2020, mediante la sentencia N.º 118, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a los alcaldes a que adecuaran sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las actividades económicas, de industria y comercio e índole similar, así como las atinentes a inmuebles urbanos y periurbanos.

Este tema ha sido de controversia en el municipio Rangel, donde el Concejo Municipal impuso, el pasado 7 de julio, una ordenanza de actividad económica que obliga a la municipalidad el cobro del mínimo tributario (0,2 % y 0,5 %) por actividad económica.

Situación que, a juicio del alcalde Abraham Hayon, coarta el desarrollo del plan municipal. Así lo denunció en entrevista con el periodista Seir Contreras en el programa Primera Página , transmitido por Globovisión.

«Desde hace más de 14 años, en Rangel no hay una cultura tributaria y, por el contrario, hay un desorden total en cuanto a la recaudación. Ante este escenario, introduje la ordenanza de armonización tributaria dictada por el TSJ en el año 2020. Sin embargo, la intención no era tener el 2.5 % de impuestos que establece dicha ordenanza, pero tampoco el mínimo tributario que está en 0,2 %. La idea era llegar a un promedio de 1.5 % o 1.75 % y después, de manera progresiva, aumentar un 0,25 % hasta llegar a lo que establece la orden del TSJ. Lamentablemente, quienes me apoyaron, hoy hacen una oposición contra el alcalde dentro del mismo Concejo Municipal».

El Concejo Municipal promulgó una ordenanza con el mínimo tributario, y con ello, coartan los planes de desarrollo que abarcan salud, vivienda, vialidad, entre otros proyectos, señaló Hayon, recalcando que «la recaudación permite hacer gestión en beneficio de la mayoría y no de un gremio minoritario (…) Yo no estoy en contra del comercio ni de los comerciantes, porque yo soy comerciante (…) no es ir en contra de ellos, es negociar para no coartar los planes del municipio y, la ordenanza impuesta por el Concejo Municipal, va en contra del municipio».

Es importante señalar que la actividad comercial no es el único tributo. Hay un plan de recaudación municipal que comprende 3 o 4 ordenanza más. Sin embargo, «si ya tuvimos esta primera dificultad, tengo que enfocarme en normalizar la relación con el ente legislador. Lo que yo nunca hubiese querido es tener un conflicto con el Concejo Municipal. La idea es que trabajemos de la mano (…) aquí no hay rivalidad política. Somos un mismo equipo y tenemos el mismo propósito, el bienestar municipal», enfatizó el alcalde para pasar a conversar sobre la producción agrícola.

«Tenemos muy buena semilla de papa en Venezuela»

El municipio Rangel es uno de los principales productores de papa de Venezuela. Junto con el municipio Pueblo Llano cubre casi la totalidad del mercado nacional con este rubro. No obstante, en los últimos años, la producción se ha visto afectada por diversos factores. Uno de ellos, la falta de semilla certificada.

Abraham Hayon, como alcalde del municipio Rangel y presidente de la Confederación Nacional de Productores y Comercializadores de Papa (Confepapa), aseguró que el panorama para la producción de papa es un tema de discusión.

«Estamos en conversaciones con organismos nacionales económicos y gubernamentales para ver cual es la situación real de la semilla. Al principio creíamos que teníamos que importar todo, pero con los análisis hechos por Confepapa , decidimos que tenemos que investigar porque en Venezuela hay una producción de semilla de muy buena calidad».

Además de la papa, el municipio Rangel es el primer municipio del país en producción de ajo. «Por altura, producimos el mejor ajo del país» destacó Abraham Hayon, subrayando, además, la importancia de la zanahoria como el tercer rubro de producción en Rangel.

«De igual forma, estamos conversando con diferentes entes nacionales e internacionales como representantes de Perú en Venezuela, para incorporar la quínoa como un nuevo rubro en el páramo merideño».

Rangel, un paraíso en Venezuela

En cuanto al turismo, segundo sector de importancia en este municipio merideño, la autoridad local ofertó las bondades que representa para los turistas la geografía rangelense.

«Tenemos el municipio de montaña por excelencia del país. Desde la Laguna de Mucubají, pasando por el Collado del Cóndor, el Observatorio en Llano del Hato o los parajes típicos de Gavidia (…) todo el municipio Rangel es un paraíso», señaló.

Mérida sigue estando en la cola del país en referencia al combustible, pese a esto, se ha visto cierta mejoría en la distribución, si se soluciona el tema del combustible, estaríamos listos para recibir a los visitantes, aseguró la máxima autoridad local.

El municipio Rangel cuenta con 5 estaciones de servicio, de las cuales, cuatro son subsidiadas y una es dolarizada.

