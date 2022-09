«Abracadabra 2», «Blonde», Marisa Monte y más actividades destacadas para la semana

Entornointeligente.com /

música i Varios shows locales para ver en Montevideo Esta semana contará con recitales uruguayos para todos los gustos. El miércoles, la cantautora Colomba Biasco se presentará en la Sala Zitarrosa; mientras que el jueves, el grupo Salandrú cerrará su gira nacional con un show en El Galpón. El viernes, habrá actividad en varias salas: Lilah Jan en la Zitarrosa, SoyTurista en La Trastienda, y el dúo formado por Kimba Pintos y Pablo Cocina en el Auditorio Nelly Goitiño. El sábado, La Tabaré llegará a La Trastienda y Julio Víctor González «El Zucará» al Centro Artesano. El sábado, habrá una Gala de Música Popular en el Auditorio del Sodre que se repetirá el domingo.

música ii Marisa Monte, Cazzu, Coti y más visitas Los shows internacionales no descansan, y la agenda para los próximos días lo demuestra. Mañana, el argentino Coti Sorokin se presentará junto a su banda, Los Brillantes , en el Teatro Stella. El martes y miércoles, la brasileña Marisa Monte presentará el disco Portas en el Auditorio Nacional del Sodre. El jueves, el estadounidense Mike Love —por las dudas, no es el de los Beach Boys— actuará en Complejo Sala, mientras el español Pedro Pastor lo hará en la Sala del Museo. La lista se completa el sábado con los shows de dos argentinos: Cazzu en Montevideo Music Box, y Koino Yokan en Complejo Sala.

teatro «Esperando la Carroza», «Dos locas de remate» y más La cartelera teatral de esta semana tendrá varias novedades. El jueves llega al Teatro Stella Más que 15 mujeres , una obra teatralizada con hologramas que narra la vida de varias mujeres referentes. La noche siguiente volverá Dos locas de remate , la exitosa comedia de Soledad Silveyra y Verónica Llinás , al Teatro Metro; va hasta el domingo. El sábado, la Comedia Nacional presentará una función especial de Esperando la Carroza en el Teatro de Verano, mientras que en la Sala Hugo Balzo se podrá ver La vida extraordinaria (repite el domingo). El sábado también vuelve La Mesa al Centro Cultural Goes.

streaming «Abracadabra 2», «Blonde» y otros estrenos En los próximos días, el catálogo de las plataformas de streaming se llenará de novedades. El miércoles, Netflix estrenará Blonde , la película en la que Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe. El viernes, le llegará el turno a Entregalactic y Rainbow , mientras que el sábado se lanzará Emma, Prueba de Fuego y la miniserie Apollo 11 .

Disney +, por su parte, tendrá dos grandes estrenos en la novedades. El miércoles lanzará The Old Man , la serie dramática con Jeff Bridges; el viernes le llegará el turno a Abracadabra 2 , la esperadísima segunda parte del éxito de los noventa que fue protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Star + también ofrecerá estrenos. El miércoles llegará la serie Dime más mentiras , basada en el éxito de Carola Lovering; la producción entre Argentina y España Limbo; y la segunda temporada de The D’Amelio Show .

El viernes Amazon Prime lanzará la segunda temporada de Un extraño enemigo , mientras que Paramount + sumará a Hot Summer Nights a su catálogo.

cine «Argentina, 1985», «La mujer Rey» y más Como todos los jueves, la cartelera de cine se renovará con varios estrenos. El destacado de esta semana será Argentina, 1985 , la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani que viene de recibir varios elogios en el Festival de Venecia. También se podrá ver La Mujer Rey, una película dramática histórica que protagoniza Viola Davis y que se ambienta en el Reino de Dahomey entre el siglo XVIII y XIX; y la película de terror Sonríe. El viernes, la Sala Verdi presentará una función especial de El Gabinete del Dr. Caligari , un clásico del cine mudo, que contará música interpretada en vivo por el pianista Andrés Bedó.

