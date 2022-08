Abogados de Martinelli advierten que enfrentarán las «irregularidades e ilegalidades» en casos New Business y Odebrecht

Entornointeligente.com /

El equipo legal del presidente del partido Realizando Metas (RM) y ex gobernante, Ricardo Martinelli anunció que enfrentarán una serie de «irregularidades e ilegalidades» en los casos de New Business y Odebrecht, en los cuales se mantiene procesado al ex mandatario.

Al respecto, los abogados del ex gobernante denunciaron la falta de idoneidad de la jueza Marybeth Álvarez para fallar en lo relacionado al fuero penal electoral.

El lunes 25 de julio pasado, los magistrados del TE, Alfredo Juncá (ponente), Heriberto Araúz y Eduardo Valdés negaron una apelación que Roniel Ortiz, abogado de Martinelli, presentó en contra de una resolución del 28 de junio de 2022, en la que la juez Tercera Administrativa Electoral, Marybeth Álvarez, ordenó suspender el fuero de Martinelli, alegando que no existe pronunciamiento judicial alguno que imposibilite que el expresidente sea procesado por causas distintas de la que fue objeto de extradición por Estados Unidos, en el año 2008.

Para el abogado Sidney Sittón es vergonzoso que el Tribunal Electoral exhiba a funcionarios como la juez tercera administrativa electoral, tras señalar que esta tiene cuatro años de haber iniciado funciones cuando la Ley exige cinco años.

Para Sittón, esta situación indica que existen personas administrando justicia electoral, sin tener las capacidades que la ley exige para estos cargo.

El jurista, también cuestionó que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se adjudicará una demanda de inconstitucionalidad (fuero por el caso New Business) sin haber resuelto, mediante resolución, la admisibilidad del desistimiento de las otras dos demandas de inconstitucional de otros dos magistrados.

El pasado 11 de agosto, el pleno de la Corte, declaró la inconstitucional la Resolución de 22 de marzo de 2022, proferida por el Pleno del Tribunal Electoral (TE), con la cual se decidió mantenerle el fuero penal electoral al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso «New Business», que se adelanta en su contra por la supuesta comisión de delitos Contra el Patrimonio Económico.

Al respecto, Sittón advirtió que agotarán cada uno de los recursos que tenga que ejercitar para que se respeten los derechos de Ricardo Martinelli dentro y fuera de Panamá.

Aseguró que el ex presidente goza de todos los derechos ciudadanos y afirmó que este será candidato presidencial en las elecciones generales del mayo 2024.

Los abogados del ex mandatario afirman que desde su extradición en el 2018 todos los procesos en contra de Martinelli son atípicos y están marcados por una serie de irregularidades.

«Estamos en presencia de poderes oscuros y ocultos en contra de las decisiones que se tomen de Ricardo Martnelli», indicaron.

