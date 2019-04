EE.UU. pedirá en extradición a Hugo Carvajal detenido en España

Entornointeligente.com / El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes que “planea pedir en extradición” a España al exjefe de la contrainteligencia militar venezolana Hugo Carvajal, que está acusado por Washington de narcotráfico. Carvajal, quien fue hombre de confianza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y que recientemente mostró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, fue detenido hoy en Madrid por la policía española a petición de Estados Unidos. La fiscalía federal del distrito sur de Nueva York, que según un comunicado “planea pedir en extradición” a Carvajal, le acusa de formar parte de una red de narcotráfico dedicada la envío de cocaína a EE.UU., incluyendo un cargamento de 5,6 toneladas en 2006. De ser finalmente extraditado y juzgado, Carvajal enfrenta una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Si aceptase la extradición, el militar venezolano sería enviado de inmediato a Estados Unidos, pero si la rechaza se iniciaría un procedimiento legal en la Audiencia Nacional española que duraría con toda seguridad varios meses. Su detención llega después del viaje a España la semana pasada del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, uno de los ideólogos de la estrategia de Washington para derrocar a Maduro. Carvajal, apodado el “Pollo”, fue responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de 2004 a 2011 y posteriormente fue diputado oficialista. Sin embargo, después de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamase presidente interino de Venezuela en enero, Carvajal rompió su fidelidad con el Gobierno de Nicolás Maduro e instó al resto de militares a que hiciesen lo mismo. “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que nos permitan convocar a elecciones libres”, dijo Carvajal en un vídeo dirigido a Guaidó. Un día después de manifestar ese apoyo a Guaidó, el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, acusó a Carvajal de haber negociado con Washington para que se le perdonaran las acusaciones vinculadas al narcotráfico The post EE.UU. pedirá en extradición a Hugo Carvajal detenido en España appeared first on El Carabobeño .

Roberto Pocaterra Pocaterra

