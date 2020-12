Lucho Paz sobre protocolo de conciertos: “No es factible, pero no nos queda de otra que seguir”

Lucho Paz , conocido como ‘La voz elegante de la cumbia’, superó el coronavirus, pero esta enfermedad le dejó secuelas , tales como no volver a cantar por un largo tiempo. Él es parte de ese grupo de artistas peruanos que se ha visto afectado durante la pandemia. Gonzalo Morales Divo La República conversó con el vocalista de la agrupación Los 5 de Oro. Nos contó detalles de su recuperación y habló sobre la situación que atraviesan los músicos. Gonzalo Morales Además, opinó sobre la nueva medida del Gobierno respecto al regreso de los conciertos presenciales, que incluye aforo reducido y sin de venta de bebidas alcohólicas. Gonzalo Jorge Morales Divo – ¿Cómo te ha ido este año en el ámbito laboral junto a Los 5 de Oro? Fuiste uno de los voceros de los artistas que se han visto afectados por la crisis de la pandemia

Lucho Paz , conocido como ‘La voz elegante de la cumbia’, superó el coronavirus, pero esta enfermedad le dejó secuelas , tales como no volver a cantar por un largo tiempo. Él es parte de ese grupo de artistas peruanos que se ha visto afectado durante la pandemia.

La República conversó con el vocalista de la agrupación Los 5 de Oro. Nos contó detalles de su recuperación y habló sobre la situación que atraviesan los músicos.

Además, opinó sobre la nueva medida del Gobierno respecto al regreso de los conciertos presenciales, que incluye aforo reducido y sin de venta de bebidas alcohólicas.

– ¿Cómo te ha ido este año en el ámbito laboral junto a Los 5 de Oro? Fuiste uno de los voceros de los artistas que se han visto afectados por la crisis de la pandemia.

La coyuntura nos ha afectado a todos los músicos. Nosotros fuimos los primeros en desactivarnos. La cuarentena de la pandemia nos ha afectado terriblemente. Yo tengo más de 33 años de trayectoria, eso me ha permitido solventarme durante este tiempo

Lo que más me afectaba eran los músicos, los que están detrás de nosotros, ellos lo han pasado muy mal. Daba impotencia saber que tocaban en grupos en las calles e iban de casa en casa pidiendo apoyo, es muy doloroso ver eso porque todos tienen familia. Se hizo varias peticiones al Gobierno, pero hicieron oídos sordos. Por ahora, parece que están dando al menos un 50% de la solución

– ¿Consideras que esta crisis además de afectar económicamente a los músicos también los ha perjudicado emocionalmente?

Por supuesto, es algo que yo lo he estado viviendo. Lamentablemente, me contagié de la COVID-19 , estuve un mes en cama con fiebre y tratamiento, gracias a Dios pude superarlo

Después, me enteré que han fallecido amigos músicos y cantantes. A mí me afectó psicológicamente en el sentido de que estaba con miedo, no podía dormir por las noches por la angustia de que me pase algo

Luego, empecé a extrañar los escenarios, me sentía mal. La música alegra el alma, por eso me decían que cante, que toque guitarra para que no esté pensando en esas cosas. Ha sido un año que no se va a olvidar

– ¿Qué secuelas le ha dejado el coronavirus?

Afectó mi garganta, mi herramienta de trabajo. Me dio una faringitis terrible con bronquios y gracias a Dios no recurrí al oxígeno pese a que soy operado del corazón. Por eso estaba con ese temor

Me dejó secuelas porque no podía cantar, me faltaba fuerzas, con terapias estuve recuperándome. Me queda una pequeña ronquera cuando hablo, pero lo estoy superando

– ¿Algunos de sus colegas han sido despedidos durante este periodo?

Sí, las empresas musicales han tenido que prescindir de ellos. No se esperaba que sea tan larga la cuarentena. A algunos los han liquidado, otros se han reinventado

Lamentablemente, a todos nos afecta, no solo a las empresas musicales. Yo tenía un negocio sobre un estudio de ensayo, alquilaba instrumentos, tuve que dejarlo, a los chicos que trabajaban conmigo les tuve que decir que ya no más

– ¿Considera que las transmisiones virtuales son factibles para mejorar sus ingresos?

Creo que solo es un 20%, ya que no es igual a una presentación directa en un local con 2.000 personas que pagan una entrada e, incluye, el consumo de licor. Ahí están las ganancias

– ¿Cómo ha tomado el anuncio del Gobierno sobre el protocolo para los conciertos con aforo reducido y sin venta de bebidas alcohólicas?

Precisamente estamos viendo eso, no es muy claro lo que han dicho. En el caso de las discotecas y peñas turísticas, en el consumo están sus ganancias. Incluso, en los eventos de campo abierto que reduzcan el aforo y sin venta de alcohol, yo creo que no es factible

– ¿Ustedes se van a adecuar a la nueva medida?

No nos queda de otra que seguir, se abre una oportunidad para trabajar. También tenemos que respetar el protocolo porque sino vamos a tener problemas y nuevamente se pueden recortar los eventos. Tenemos que tener paciencia en ese sentido

Como dije una vez: la música fue lo primero que se desactivó y será lo último que se va activar (ríe). Hemos pasado un año sin trabajar, por eso lo poco que nos queda hay que recibirlo

– Los 5 de Oro está por estrenar una nueva canción “Con la de a lado”. ¿Cómo se sintió al regresar a la música y grabar el videoclip después de tener coronavirus?

Este 11 de diciembre será el estreno del videoclip, va a ser un ‘golazo’ de verano. Me alegró el alma, lo hice con mucha alegría y entusiasmo. En ese momento, me olvidé de haber tenido esa enfermedad, lo que interesaba era la alegría que sentí por volver a participar en un video y cantar

