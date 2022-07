Abogado denuncia una «arremetida judicial» contra Manfred

Entornointeligente.com /

El abogado del alcalde Manfred Reyes Villa, Ronald Pinto, denunció que existe una «arremetida judicial» contra la autoridad electa con el fin de que cesarlo de sus funciones al frente del municipio de Cochabamba.

«Prácticamente todos los días nos están llegando procesos, son de más de 14. Lo que vengo a denunciar que la Gobernación dice que como el alcalde estaba ausente, se fugó todos sus procesos se habrían paralizado y ahora que ha vuelto se están reactivando; falso», dijo.

Siguió: «En su ausencia lo han juzgado, pero en la mayoría de los procesos han establecido por incumplimiento de deberes, no por daño económico y han emitido sentencias con penas mejores y eso no les ha gustado y han apelado. Hay procesos con tercer juicio y a la fuerza buscan sentencias con penas máximas; no les gusta que pongan sentencias mínimas».

Enfatizó: «Estamos ante una arremetida judicial, lamentablemente, esta persecución no va cesar hasta que el alcalde cese en sus funciones, hay intereses de querer bajarlo de la Alcaldía y anularlo políticamente porque es un peligro para las futuras elecciones».

Asilo político

El abogado mostró por primera vez el documento del asilo político que le dio EEUU. «Se establece que han sido perseguidos, que estaba en riesgo su vida y se han visto obligados a salir a su país», explicó.

Nueva audiencia

Pinto anunció que el viernes el alcalde tiene fijada otra audiencia por una denuncia de 1997 por el pago de una expropiación de 10.000 dólares con orden judicial, que de acuerdo a las normas debió prescribir, pero la jueza se niega a dar curso, porque no le parecen que las fotocopias del proceso están legalizadas

«La juez de una manera aberrante, vulnerando todos los derechos indicó que no habíamos presentando prueba debidamente legalizada para la prescripción (…) siendo legalizadas por el Juzgado Anticorrupción, foliado del 1 al 883, la juez indica que no está legalizado y cuando se le reclama dice que no se entiende, prácticamente, se niega a aceptar esa prueba», denunció.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com