Abogado defensor de presos políticos denuncia que le impusieron prohibición de salida del país

Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron en el aeropuerto internacional de Maiquetía al abogado defensor de derechos humanos, Alonso Medina Roa.

Mediante sus redes sociales, el defensor informó que, cuando se disponía a realizar un viaje familiar, funcionarios de Migración le notificaron que le ha sido impuesta una «prohibición de salida», sin detallar las razones.

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) August 24, 2022

Luego de prohibirme salir del país y permanecer 3 1/2, retenido en el aeropuerto internacional de Maiquetia, me permitieron retirarme, indicándome que debía dirigirme a la Div. Anti Terrosrismo del CICPC, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) August 24, 2022

