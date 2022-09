Abogado de Juan Silva asegura que su defendido no se ha fugado de Perú

Entornointeligente.com /

En ese sentido precisó que lo indicado por el semanario Hildebrandt en sus trece , respecto a que un informante le dijo a la Fiscalía y al grupo especial de la Policía Nacional del Perú que se encuentra en Venezuela, «es una información falsa y poco seria». «Siempre lo he dicho y lo repito, mi cliente está a buen recaudo en un Estado constitucional, democrático y social como es Perú y no tiene por qué fugarse», manifestó en RPP . Por ello adelantó que buscará el mecanismo legal pertinente para demostrar, de manera idónea, que su cliente no se fugó del país y se encuentra en territorio peruano. Lea también: [ Abogado de Juan Silva anuncia que su patrocinado se pondrá a derecho ] Yalán explicó que tiene comunicación con su cliente y que si bien no puede dar fechas por secreto profesional, siempre le ha indicado que confía en las autoridades judiciales. «Estamos esperando el resultado del peritaje contable y financiero y no es un capricho nuestro, sino que es un derecho que él (Juan Silva) tiene de que se investiguen correctamente las cosas», aseguró. En otro momento sostuvo que el perfil técnico de la defensa de Juan Silva es uniforme, siendo que está como colaborador de la justicia y que, si la fiscal de la Nación demuestra «contundentemente» que estaría involucrado en hechos ilícitos el paso siguiente sería buscar una salida alternativa «que podría ser la colaboración eficaz». (FIN) JCC/CVC GRM Más en Andina: Presupuesto 2023 articula prioridades de la población y asegura estabilidad económica, afirma el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres https://t.co/SCwWatxLxE pic.twitter.com/4b6yRykFj5

