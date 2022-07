Abogado de Juan Silva anuncia que su patrocinado se pondrá a derecho

Entornointeligente.com /

Yalán acudió esta mañana a la sede del Ministerio Público y conversó con el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, quien le indicó que dispondrán el inicio de una pericia contable financiera del proyecto Puente Tarata III, la cual estará lista en 20 días hábiles. Asimismo, informó que el lunes 1 de agosto se han programado las diligencias de los integrantes del comité de licitación de esta obra. «Realizadas estas diligencias y la pericia, mi cliente (Silva) se pone a derecho», declaró el abogado a la prensa. Sobre el peritaje, aseguró que este busca determinar que habrían falsificado actas en el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata III entre el 13 y 22 de octubre de 2021, esto en la etapa de calificación de ofertas y la buena pro. «La nueva fiscal de la Nación (Liz Patricia Benavides) con atino, seguramente en coordinación con el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, han dispuesto que se realice la pericia y me han notificado el día de hoy. Con esto se va a llegar a saber la verdad y mi cliente se va a poner a derecho», expresó. Consultado sobre si Silva Villegas se acogería a la colaboración eficaz, al igual que el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, Yalán sostuvo que ello dependerá de lo que se determine en las pericias en cuanto a si el exministro cometió o no delito. Lea también: [ Abogado César Nakazaki asume la defensa legal de Bruno Pacheco ] Sostuvo que el extitular del MTC le ha manifestado que «no es tan cierto» que recibió dinero por esta obra y mencionó que está pendiente una pericia de cotejo de voz, ello en relación al audio de los «1oo grandes» presentado por el colaborador Zamir Villaverde. Luis Alfredo Yalán aseguró también que su patrocinado tiene pruebas y que estas las pondrán a disposición de las autoridades llegado el momento. «Por supuesto, se va a presentar (pruebas), no sé si será contra el presidente (Pedro Castillo), pero de que tiene información valiosa, la tiene», declaró el abogado. Consultado sobre el paradero del exministro, indicó que este no está necesariamente en Lima pero que sí está en territorio nacional, a buen recaudo. Actualmente Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia y el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece S/50,000 a quien dé información sobre su paradero. (FIN) MRCA/CVC Más en Andina: ?? El Congreso de la República trabajará en proyectos destinados a la reactivación económica y el agro, sostiene la presidenta del Parlamento, Lady Camones. ?? https://t.co/djWOYMYH20 pic.twitter.com/DnCUm6rXxD

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 Publicado: 27/7/2022

