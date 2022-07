Abogado Benji Espinoza afirma que toda acusación tiene que ser corroborada

Entornointeligente.com /

«Si el señor Pacheco se acoge al proceso especial de colaboración eficaz, lo que vamos a tener es a una persona que habla, que dice, que puede sindicar o señalar; pero lo más importante no es lo que dice, lo más importante es sí se comprueba lo que dice. Eso se llama fase de corroboración en el proceso de colaboración eficaz», señaló a Canal N. En ese sentido, Espinoza señaló que Pacheco todavía no puede ser considerado colaborador eficaz e indicó que una persona es colaboradora eficaz en el Perú solo si existe una sentencia que lo señale, y para ello se necesita un acuerdo entre Fiscalía y el aspirante a colaborador, previa corroboración de su testimonio. Lea también: [ Congreso: Habrá segunda vuelta si ninguna lista para Mesa Directiva alcanza 66 votos ] El abogado del Jefe del Estado sostuvo que dicha corroboración es un proceso largo, y que esta vez «no será la excepción». Asimismo, Espinoza señaló que se debe ejecutar el mandato judicial que pesa contra Pacheco Castillo, en relación a la orden de captura en su contra, por lo que debería ser derivado a un establecimiento penitenciario para cumplir prisión preventiva. El ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco se entregó a la justicia, según informó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En abril pasado, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra del exfuncionario por presuntamente cometer el delito de colusión agravada en organización criminal en el caso Provías-Puente Tarata. (FIN) MRCA/CVC Más en Andina: ??Se terminaron de presentar cuatro listas de candidatos a la Mesa Directiva. Las nóminas están lideradas por Lady Camones, Héctor Acuña, Esdras Medina y Gladys Echaíz, quienes postulan a la presidencia del Congreso. Conoce quienes los acompañan ? https://t.co/9iLt4Pgip5 pic.twitter.com/6svUsuYoTW

Publicado: 26/7/2022

