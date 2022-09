Entornointeligente.com /

«Abinader no ha dormido nada al tanto de todo» Septiembre 20, 2022 por Percha La primera dama, Raquel Arbaje, reveló la noche de este lunes que el presidente Luis Abinader no ha dormido nada, porque está atento a todo, refiriéndose al huracán Fiona.

