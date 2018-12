Abia: ‘God waakt over ons’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Bernhard Abia die eind 2016 ontslagen werd als waarnemend algemeen directeur van het ‘s Lands Hospitaal (LH), zit al enige tijd als adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid. Hij moest plaatsmaken omdat men ontevreden was over de voortgang van de sanering en herstructurering binnen de instelling.

Voordat Abia met ontslag ging, had de personeelsbond van het ziekenhuis al meerdere malen gevraagd om hem naar huis te sturen. Volgens de bond was er sprake van wanbeleid met als gevolg dat financiële afspraken met het ziekenhuispersoneel niet werden nagekomen. Abia zegt tegen de redactie dat hij nooit een resultaat van het onderzoek heeft gezien. “Ik heb wel van de minister begrepen dat er niets is gevonden. Maar hij heeft gemeend om mij terug te halen en dan wel op het ministerie. Ik wil ook niet thuiszitten”, merkt hij op.

De beschuldigingen hebben Abia wel wat gedaan, “maar God waakt over ons”. Zijn goede naam is aangetast, maar hij blijft toch met opgeheven hoofd lopen. Het maakt voor hem niet uit of er officieel bekend wordt gemaakt dat de beweringen niet op waarheid berusten of niet. “Voor mij en voor God weet ik dat het niet waar is. Ik had ook niet anders verwacht”, zegt hij zelfverzekerd.

De bewindsman heeft volgens hem enkele keren in interviews aangegeven hoe zaken zijn verlopen en dat vindt hij al genoeg. Het lukt volgens hem wel om met de huidige bewindsman en zijn team samen te werken. “Ik ben iemand ik werk en ik kijk niet naar omstandigheden. De minister en ik waren collega’s toen hij directeur was van het ziekenhuis in Nickerie en we hadden een goede samenwerking en nu lukt het ook”, stelt hij. Abia zal zich in de komende periode blijven inzetten.

