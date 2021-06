Aberto cadastro de vacinação para jovens com 18 anos ou mais contra Covid-19

12/06/2021 08h41 Atualizado 12/06/2021

Está aberto o cadastro para vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para jovens maiores de 18 anos em São Luís. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (12) pela prefeitura da capital maranhense. O cadastro deve ser feito na plataforma Vacina São Luís .

O anúncio foi feito por meio de rede social do prefeito Eduardo Braide. Segundo Braide, o calendário de vacinação para os jovens está previsto para semana que vem.

Onde se vacinar?

Em São Luís, existem nove pontos para a vacinação. Os centros de vacinação funcionam das 8h às 18h. Veja os endereços:

Centro Municipal de Vacinação (Multicenter Sebrae), bairro Cohafuma, em São Luís; Drive-thru da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Bacanga, na Avenida dos Portugueses; Drive-thru do Espaço Reserva do Shopping da Ilha, bairro Maranhão Novo. Centro de Convenções, na UFMA Centro de vacinação UNDB Drive-thru do Ceuma, no Renascença Drive-thru da UEMA Centro de Vacinação do SENAI, na BR-135 Centro de Vacinação da UEMA

Documentação necessária

Para o grupo dentro dessa faixa etária, é necessário apresentar um documento com foto e comprovante de residência.

