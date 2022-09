Abel Ruiz, un hombre ligado al gol

Entornointeligente.com /

R ecibe de espaldas a la meta rival, genera espacios a su espalda, tira desmarques de forma constante, supera los duelos directos con los centrales, da velocidad al balón cuando toca moverlo de lado a lado y además, marca goles. Así lo reflejan los números de un Abel Ruiz que oposita para ser uno de los grandes delanteros del fútbol espaáol durante los próximo aáos.

El ex jugador del Barcelona crece como jugador algo alejado de los focos en el Sporting de Braga , pero cuando vuelve a los escaparates de la Selección demuestra que está capacitado para hacer algo importante en su carrera. Y es que muy pocos futbolistas pueden presumir de unos números goleadores como los suyos y sólo unos elegidos combinan esa efectividad con un trabajo fundamental para el resto del equipo.

No hay duda de que un punta vive del gol. Abel Ruiz lo sabe y lo demuestra con nueve dianas en 16 partidos disputados con la Sub 21. Su fase de clasificación para el siguiente Europeo ha sido casi brillante y tras perderse los dos primeros choques por estar a las órdenes de Luis Enrique , en los ocho encuentros siguiente firmó siete dianas y cuatro asistencias. Su efectividad no está reáida con su generosidad y anota y reparte a partes iguales. Además, sus números no acaban allí y en dos choques amistosos ha aáadido a su casillero tres tantos más.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com