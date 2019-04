Bicicleta elétrica da Xiaomi promete 80 km de autonomia

Entornointeligente.com / A Xiaomi está a ampliar a sua gama de produtos e, além dos smartphones, aposta agora também na mobilidade, com o anúncio recente do lançamento de um SUV e de bicicletas elétricas, sendo esta digna de destaque pela autonomia de até 80 quilómetros. A HIMO C20 é um novo meio de locomoção oriundo da Xiaomi, sendo a sucessora da HIMO V1, com um chassis reforçado de alumínio e proteção contra a chuva nas soldaduras e pintura. Com certificação europeia, houve um grande trabalho por parte da marca chinesa para tornar esta bicicleta num veículo leve e ágil, com capacidade para […]

