Excluir a Netflix de los Óscar sería una violación a las leyes antimonopolio de EE.UU.

La división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a la Academia de Cine de Hollywood de que los posibles cambios de reglamento que limiten la elegibilidad de las producciones de Netflix a los Óscar podrían conllevar una violación de las leyes de competencia.

De acuerdo a una carta a la que tuvo acceso Variety, el jefe de esa división, Makan Delrahim, se dirigió el pasado 21 de marzo a la directora ejecutiva de la Academia de Hollywood, Dawn Hudson, manifestando su preocupación por que las nuevas normas tiendan a "suprimir la libre competencia".

"En el supuesto de que la Academia establezca requisitos de elegibilidad para los Óscar que eliminen la competencia sin justificación, dicha conducta suscitaría preocupaciones antimonopolio", expresó Delrahim.

"Los acuerdos entre competidores para excluir a nuevos competidores pueden violar las leyes antimonopolio cuando su propósito o efecto es impedir la libre competencia de mercancías o servicios que los consumidores compran y disfrutan pero que amenazan los ingresos de las empresas de turno", dijo.

La misiva responde unas declaraciones de Steven Spielberg en las que el director de cine se manifestaba en contra de permitir en los Óscar a las cintas destinadas a su exhibición en salas con las que se estrenan prácticamente de forma simultánea en cines y en el ámbito doméstico "Roma", cinta producida por Netflix y dirigida por Alfonso Cuarón. (Foto cortesía) Netflix llegó este año a lo más alto luego de que su película "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón, estuviera entre las favoritas a los Óscar y llevarse finalmente el galardón de mejor director, además de mejor película de habla no inglesa y mejor dirección de fotografía Las palabras del cineasta provocaron un debate en el sector. El gigante del streaming respondió a través de Twitter a Steven Spielberg "Nos encanta el cine. Aquí hay otras cosas que también nos encantan: acceso a la gente que no siempre puede permitirse ir a los cines o que viven en localidades sin cines, permitir a todos y en todos los lugares disfrutar de estrenos a la vez, dar a los directores más caminos para compartir el arte. Estas cosas no son mutuamente exclusivas", señaló Netflix

