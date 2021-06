Abel Pintos y Soledad Pastorutti piden para que Paulo Londra pueda volver a hacer música

Entornointeligente.com / Todo comenzó cuando el cantante decidió desvincularse de ambos y llevarlos a la Justicia. En su momento, el cordobés emitió un comunicado explicando los motivos que lo llevaron a tomar semejante decisión, allí el cordobés aseguró haberse sentido engañado por aquellos en quienes había confiado. “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío” , explicó.

Informate más La historia detrás de la denuncia de Paulo Londra por una millonaria estafa contra uno de los mayores productores de trap Desde entonces y hasta tanto el conflicto pueda ser resuelto en sede judicial, Londra quedó imposibilitado de volver a los escenarios. Y, por tal motivo, recibió el apoyo tanto de sus millones de seguidores como de muchos de sus colegas.

Bajo el hashtag #FreePaulo , en las últimas horas se sumaron a esta campaña dos de los artistas más reconocidos de la música argentina: Abel Pintos y Soledad Pastorutti .

El cantante de “La llave” utilizo Twitter para hacer llegar su mensaje: “#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música”, expresó.

https://twitter.com/AbelPintos/status/1407154226657173508 #FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música.

— Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021 En el caso de la intérprete de la oriunda de Arequito , no sólo manifestó su apoyo sino que incluso fue más allá y contó que vivió una experiencia similar. “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”, escribió en su cuenta de Twitter

https://twitter.com/sole_pastorutti/status/1407124710987636736 #FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!!

— SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021 Abel Pintos y Soledad son los últimos en sumarse a una movida que ya incluye a artistas de la escena del trap como Duki , Papo MC , Cazzu , Maria Becerra , Tini y al basquetbolista Facundo Campazzo entre otros, pidiendo para que Paulo Londra pueda volver a la escena musical.

