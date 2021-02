ABC: Farc y el ELN convierten Venezuela en escenario de una “guerra entre guerrillas”

Un grupo de militantes del ELN en 1999 – ABC.

La colombiana ‘Noticia Caracol’ ha publicado un amplio reportaje sobre el vídeo de las disidencias de las FARC y los correos secretos del ELN que han convertido a Venezuela en una especie de “guerra de guerrillas’ donde mencionan a Nicolás Maduro, evidencian alianzas con políticos y militares venezolanos y como guinda hablan de comprar misiles a Rusia.

Por ABC / Ludmila Vinogradoff

El trasfondo del enfrentamiento entre los dos grupos narco guerrilleros principales de Colombia es la disputa del territorio de Venezuela, el tráfico de drogas y la adquisición de armamento. Los dos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera. Y unos 1.500 ‘elenos’, miembros del ELN, controlan gran parte de los estados de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, bajo la tolerancia de las autoridades venezolanas.

Entre los diversos correos de las comunicaciones internas del ELN filtrados, hablan sobre la necesidad de contar con los misiles rusos. «Indicaría que, a cambio de ese apoyo militar para atacar a las disidencias de las FARC, los elenos buscarían que sus aliados en las fuerzas armadas venezolanas los recompensaran con la adquisición de misiles».

El correo dice: «Esa inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos como lo de los misiles, no podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo, y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las alambradas defina», señala la comunicación escrita por ‘Lenin’ a ‘Salcedo’.

Según los correos, el frente décimo de las disidencias de las FARC, comandado por alias ‘Arturo’, habría contactado a funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y a delegados de la Embajada de Rusia en ese país para comprar lanzamisiles.

