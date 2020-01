ABC da abstinência

Entornointeligente.com /

Escolhi esperar para falar deste assunto porque podia ser feiquenils. Não era. Neste ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2020 — em que devíamos estar vivendo como Jetsons, e nos contentamos com a rotina de Flintstones — a estratégia oficial de combate à gravidez na adolescência passa pela boa e velha abstinência.

Ruth de Aquino e Flávia Oliveira já abordaram o tema, mas volto a ele porque não consigo me abster (abster-se é renunciar voluntariamente à satisfação de uma necessidade ou de um desejo — logo, uma forma de estoicismo). E adolescentes sexualmente estoicos são um disparate – e um desperdício.

O Relatório Kinsey está pra fazer bodas de diamante. O Masters & Johnson já comemorou as de ouro e o Hite está às vésperas das de rubi. Não faz sentido agir como se os contraceptivos não estivessem disponíveis em qualquer farmácia, ou pudéssemos voltar a ser vitorianos depois do advento de Freud, Reich, Woodstock e de Rita Lee ter cantado que “amor é prosa / sexo é poesia”.

A campanha contra a Aids teve êxito porque a ênfase foi na informação. No caso das demais doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, não poderia ser diferente. Mas a questão saiu da esfera da saúde pública e baixou na da religião.

Como a diretriz agora é a de livros “com pouca coisa escrita” e que trilhem um “caminho suave”, ofereço este esboço de cartilha para a alfabetização sexual da juventude:

A de Abstinência: “De todas as taras sexuais, a mais estranha”, disse Millôr Fernandes meio século atrás. Como éramos modernos no passado!

B de Bolsonaro. O presidente foi eleito com a promessa de acabar com a sexualização precoce das crianças — e já está na assexualização tardia dos adolescentes.

PUBLICIDADE C de Camisinha. Já foi feita de pelos de crina de mula, tripa de carneiro, intestino de porco e casco de tartaruga. Sorte dos veganos que em 1840 foram inventadas as de látex. Para usar com imaginação, sem moderação.

D de Diálogo. É o que mais falta quando o assunto é sexo. [Pode também ser D de Damares, aquela que menos faz falta quando é esse o assunto.]

E de Educação. “Não há hipótese de alguém ter tesão depois de uma aula de educação sexual.” Quem sabe se a gente não contar que a frase também é do Millôr o governo a leva ao pé da letra e investe na educação como parte crucial da campanha?

F de Fantasia. Porque tem muito pensamento mágico envolvido.

G de Gravidez. Gravidez e sexo eram indissociáveis — até inventarem a inseminação artificial. Sexo e gravidez também — até inventarem métodos contraceptivos 100% seguros. Vem-se tentando, há milhares de anos, associar sexo a culpa, pecado e vergonha. Deu certo até inventarem o raciocínio lógico.

H de Hormônio. O pastor Nelson Neto Júnior, fundador do movimento “Escolhi esperar”, diz que “jovens não sabem lidar com hormônios”. O pastor tá certo: quem sabe lidar com hormônio são os endocrinologistas. [H podia ser de Homossexualidade: estudos comprovam que as práticas entre pessoas do mesmo sexo evitam todo tipo de gravidez. A adoção desse método parece, inexplicavelmente, fora de cogitação].

PUBLICIDADE I de Id, J de Jung, K de KY, L de Libido. Se você sabe o que são, não precisa de explicação. Se não, talvez não seja eu a pessoa mais indicada para explicar.

M de Ministros. O da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não cogita de nenhuma campanha para reduzir o número de acidentes de trânsito sugerindo aos motoristas que se abstenham de dirigir. O da Justiça, Sergio Moro, deve abstrair desse assunto para manter a sanidade mental. Abster-se de escrever, porém, pode ser o método mais efetivo para evitar erros de português. Será que já informaram ao Weintraub?

A seguir vêm N de Noite de Núpcias, O de Orgasmo, P de Puritanismo, Q de Quixotesco e por aí afora. Mas acabou o espaço (são 4.000 toques, e olhe lá).

Se o governo estiver disposto a negociar, pode-se chegar ao meio-termo da abstinência intermitente: um dia sim, outro não. Será uma forma de atender aos conservadores que estão no poder e aos liberais que — pelo menos neste assunto — ficarão bem mais à vontade na oposição.

