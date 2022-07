¡ABANDONO! Habitantes de un sector de Valmore Rodríguez, en la COL, viven entre las aguas negras

Entornointeligente.com /

Desde hace más de un mes, la comunidad de la parroquia Raúl Cuenca, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia, en la Costa Oriental del Lago (COL), padece con respecto a un bote de aguas negras en la avenida principal de la zona. Esto estaría causando malestares en las personas enfermas y desasosiego en los menores que no se acostumbran a la idea de convivir con los nauseabundos olores. Así lo hicieron saber los mismos vecinos.

Un nutrido grupo de afectados, que representaron a las más de 60 familias que hoy padecen a raíz del colector que constantemente emana aguas servidas, temen que a futuro la situación empeore con la llegada de las lluvias que pronostica el Instituto de Meteorología e Hidrología (Inameh) para los próximos meses.

Nosotros solamente queremos es que nos resuelvan esta situación. Cuando llueve esto se convierte con un lugar invivible por los malos olores, sin contar que desde hace casi un mes no se puede transitar tranquilamente por esta importante vía usada mucho por ganaderos y más (…) El llamado entonces es para que el Alcalde, que nos vino a mentir porque solo vino fue para prometer y no para cumplir, a que por favor nos ayude antes de tomar acciones más contundentes», expuso al comunicador Edilio Colombo, poblador del sector Sabana de Machango del municipio Valmore Rodríguez.

Colombo, en conjunto a los demás residentes, exhortan a los órganos competentes a que «si no nos resuelven de verdad esto que ya es una locura para quienes vivimos por aquí, tendremos que cerrar nuevamente la carretera que va hacía Bachaquero o peor todavía, la Lara – Zulia y no queremos eso, ya que entendemos que no hay recursos, pero ser alcalde es algo más que solo decirlo».

Sigue leyendo en Versión Final

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com