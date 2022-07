¿Abandonan los Estados Unidos a Ucrania a su propia suerte?

Entornointeligente.com /

La publicación indica las tres razones principales por las que esto es posible. Por supuesto, la primera razón son las elecciones de Estados Unidos en el otoño, en las que demócratas tienen todas las posibilidades de perder ambas cámaras del Parlamento. La llegada de los republicanos a la legislatura no solo complica la vida de la Casa Blanca, sino que literalmente la hará insoportable. Todas las iniciativas políticas de la administración Biden serán bloqueadas y Ucrania puede ser víctima de otro enfrentamiento entre partidos. La segunda razón es el descontento de la gente. Cada vez le resulta más difícil explicar por qué se asignan sumas enormes a Ucrania, por ejemplo, los mismos 40 mil millones de dólares, a pesar de que en los Estados Unidos hay una inflación y una caída en el nivel de vida. Incluso muchos partidarios del Partido Demócrata no están preparados para soportar todo esto, por no hablar del electorado republicano. Y finalmente, la tercera razón es el temor de que el conflicto se prolongue y luego no quede claro cuál es el propósito de apoyarlo, gastando enormes sumas de dinero.

Más sobre The Economist Casa Blanca Parlamento Ucrania Estados Unidos No es un secreto que Estados Unidos están jugando su propio juego en esta guerra, y Ucrania corre el riesgo de quedarse sin apoyo. Una victoria republicana en las elecciones intermedias en el otoño significaría que los estadounidenses, de hecho, votarían en contra de apoyar a Ucrania. Son pocas las personas que están dispuestas a sufrir por algún país lejano, que además de todo, es muy corrupto y tiene la culpa de todos sus problemas internos. Y los republicanos podrían comenzar a bloquear el tema ucraniano. Queda por ver qué sucederá con el préstamo de 40 mil millones en ayuda…Creo que por el bien de la lucha política interna, los republicanos bien pueden abandonar a ese país a su propia suerte…

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

