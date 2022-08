Aaron Rodgers desata la polémica en la NFL

Entornointeligente.com /

Aaron Rodgers durante un entrenamiento con su equipo Green Bay Packers El consumo de sustancias para mejorar el rendimiento en la cancha o simplemente para recuperar las energías que se perdieron durante un partido, es un tema que aqueja actualmente a diferentes ligas en el mundo.

En muchos torneos se han mostrado diferentes posturas sobre aceptar o negar el uso de ciertas sustancias para mantener un campeonato más justo.

Sin embargo, recientemente la National Football League (NFL) se vio envuelta en una polémica junto con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers. El actual jugador de 38 años afirmó haber consumido la sustancia de ayahuasca para cuidar su salud mental, amor propio, y ser un mejor compañero dentro y fuera de las canchas.

En un podcast con Aubrey Marcus, el veterano jugador afirmó que el consumo de esta sustancia durante la temporada pasada lo llevó a firmar una de las mejores temporadas que ha jugado en su larga trayectoria.

«Para mí, uno de los principios básicos de tu salud mental es el amor propio. Pude amarme incondicionalmente a mí mismo y me llevó a la mejor temporada de mi carrera. Es solo en ese amor propio, incondicional, que entonces soy capaz verdaderamente de amar incondicionalmente a los demás. ¿Y qué mejor manera de trabajar en mi salud mental que tener una experiencia así?», remarcó Rodgers.

Y continúo, «me tumbé después en mi esterilla, abrí los ojos y sentí como si los abriera por primera vez. Realmente siento que esa experiencia me allanó el camino para tener la mejor temporada de mi carrera. El mayor regalo que puedo dar a mis compañeros de equipo, en mi opinión, es poder aparecer y ser alguien que pueda modelar el amor incondicional hacia ellos», argumento el cuatro veces mejor jugador de la NFL.

Efectos alucinógenos

La sustancia ayahuasca es un brebaje originario del Amazonas con efectos alucinógenos, que se utiliza para tratar problemas de adicciones, depresión y ansiedad.

Luego de salir a luz esta información, la postura de la NFL fue totalmente flexible con el jugador, aclarando que Rodgers no incumplió con las reglas de antidopaje, así lo declaró uno de los voceros de la liga, Brian McCarthy.

El portavoz se basó en las declaraciones del jugador y aclaró que esta acción no habría provocado un resultado positivo en las pruebas de antidopaje ni va en contra de las políticas interpuestas por la NFL referentes al abuso de sustancias.

La NFL, otra liga que permite el uso de cannabis

A raíz de esta noticia, vuelven a ser un tema del día las clases de prohibiciones que establece cada liga en Estados Unidos, con respecto al uso de drogas, ya sea para uso recreativo o medicinal.

Y es que en 2020, la NFL anunció de manera oficial que permitirá el uso de cannabis a los jugadores para dotes medicinales.

Sumándose así a la Major League Baseball (MLB), Major League Soccer (MLS) y la National Hockey League (NHL) como las ligas que permiten el empleo de esta sustancia.

Tan solo la National Basketball Association (NBA) prohíbe en todos los casos el consumo de esta sustancia, acogiéndose a una regla instaurada en 1999 y que sigue vigente.

En aquel lejano momento, Kevin Durant, jugador del Brooklyn Nets, habló de este tema en el podcast de ‘All the Smoke’, dirigido por los exjugadores de la NBA Matt Barnes y Stephen Jackson, quienes a su vez admitieron haber consumido esta sustancia en el pasado en algún momento de sus carreras.

Durante la conversación, Durant mencionó: «Todos en mi equipo toman café cada día o salen a beber vino después de los partidos. La marihuana debería estar a ese nivel. No es dañina para nadie, simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera deberíamos estar hablando de esto».

Para la NFL, el cannabis no representa un peligro en la competición y no ven efectos de mejoría en el rendimiento de los jugadores que la consumen.

Un caso similar

Recientemente se dio a conocer que el receptor abierto del Arizona Cardinals –DeAndre Hopkins– supuestamente habría incumplido con las reglas de antidopaje de la NFL al haber dado positivo en una prueba de drogas y se perderá los primeros seis partidos de la temporada.

Hopkins habló para el medio Arizona Sports y enfatizó que la NFL ha sido muy dura con él; también negó rotundamente haber consumido de manera intencional algún tipo de droga. «Nunca he tomado nada de ese tipo de cosas. Puede estar en el champú o en un montón de cosas diferentes. Obviamente la NFL es muy radical, es blanco o negro, así que, por supuesto, me gustaría que la regla no fuera así. Es difícil saber lo que puedes comer, lo que puedes hacer cuando no controlas la fabricación de nada o lo que pasa por una cinta transportadora», expresó el receptor.

Por último, lanzó a que la liga debería de cambiar ciertas reglas y regulaciones con este tipo de sustancias.

«Obviamente, creo que las normas deberían cambiar, pero, como he dicho, esas cosas se solucionarán solas. Nunca he tomado nada, apenas tomo vitaminas».

La lista de sustancias prohibidas

Actualmente la NFL mantiene una lista de hasta 119 sustancias que los jugadores no pueden consumir, para mantener un campeonato más justo.

Esta lista está clasificada en agentes anabólicos, agentes enmascaradores y estimulantes. Sin embargo, los jugadores pueden hacer uso de estas sustancias para fines terapéuticos, ya sea para tratar la hipertensión, hipogonadismo, hipopituitarismo, calvicie y trastorno de déficit de atención con hiperactividad.

Algunas de estas sustancias son: turinabol, orabolin, androdiol, hormona de crecimiento, clembuterol, metiltestosterona, nandrolon, testorex, anadrol, evista, afema, lasix, edecrin, entre otras.

