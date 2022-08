Aaron Judge y Framber Valdez, protagonistas de la jornada del martes

Entornointeligente.com /

Redacción Deportes.- Aaron Judge continuó su racha jonronera este martes, mientras que el dominicano Framber Valdez siguió mostrando la calidad de su trabajo desde el montículo en las Grandes Ligas .

ANGELINOS 4-7 YANKEES

El jardinero de los Yankees, Aaron Judge continúo con su paso arrollador con el madero al pegar este martes su jonrón 51 de la campaña y llevó tres anotaciones al marcador para que el equipo de Nueva York brillara en Los Ángeles al doblegar a los Angelinos.

El estelar jardinero, quien lidera la carrera por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada por la Liga Americana, ha fletado cinco cuadrangulares en sus últimos ocho juegos y ya está a un jonrón de los 52 que conectó en la temporada de 2017.

Andrew Benintendi y Anthony Rizzo depositaron la pelota detrás de la verja por los ganadores.

El zurdo dominicano Framber Valdez (14-4) llegó a 22 salidas de calidad consecutivas, luego de que este martes lanzara ocho entradas de dos carreras y ocho ponches ante los Rangers de Texas, y le dio así la victoria a los Astros de Houston.

El venezolano José Altuve sacó la pelota del parque y anotó dos veces, el dominicano Jeremy Peña anotó una carrera y el puertorriqueño Christian Vázquez impulsó una vuelta por los Astros.

AZULEJOS 5-3 CACHORROS

Los Azulejos de Toronto ganaron a los Cachorros de Chicago gracias al dominicano Teoscar Hernández, que despachó un jonrón de tres carreras; y a su compatriota Vladimir Guerrero Jr., que agregó un vuelacercas y dos vueltas producidas.

Kevin Gausman (10-9) ponchó a nueve bateadores en seis entradas de dos carreras para quedarse con la victoria.

El dominicano Christopher Morel, con jonrón de dos carreras, y Willson Contreras, con uno solitario, registraron las tres anotaciones de los Cachorros en el encuentro.

MARLINS 2-7 RAYS

El dominicano José Siri pegó un cuadrangular, anotó tres veces e impulsó dos carreras, y el cubano Randy Arozarena también logró cuadrangular, pisó el plato en dos ocasiones y empujó una vuelta para liderar el ataque de los Rays de Tampa Bay en su triunfo ante los Marlins de Miami.

Los Rays perdieron al abridor de este martes, el zurdo Shane McClanahan, antes de que pudiera salir al terreno ya que sintió molestias en el hombro mientras realizaba lanzamientos de calentamiento.

TIGRES 3-9 MARINEROS

Apoyados en vuelacercas del dominicano Carlos Santana y Ty France, quienes empujaron dos carreras cada uno, los Marineros de Seattle continuaron su paso ganador al vencer a los Tigres de Detroit.

Cal Raleigh también sacó la pelota por los Marineros, que también contaron con las aportaciones del venezolano Eugenio Suárez (anotada y remolcada) y del dominicano Julio Rodríguez (una anotación).

Por parte de los Tigres, el quisqueyano Jeimer Candelario produjo una carrera, el puertorriqueño Willi Castro llegó a la timbradora en una ocasión y el venezolano Miguel Cabrera pegó dos indiscutibles.

MEDIAS BLANCAS 7-9 REALES

Nick Pratto disparó dos cuadrangulares, anotó tres vueltas y remolcó tres carreras y el receptor venezolano Salvador Pérez envió la pelota a las gradas para ahondar el mal momento que viven los Medias Blancas de Chicago, quienes cayeron frente a los Reales de Kansas City y registraron así su quinta derrota consecutiva.

Michael Taylor también pegó un vuelacercas y sumó tres remolcadas para los Reales.

Por su parte, Gavin Sheets envió la esférica dos veces fuera de los límites del terreno y empujó cinco anotaciones por los Medias Blancas, que también contaron jonrón, dos anotadas y dos producidas del dominicano Eloy Jiménez y con dos anotadas del cubano José Abreu.

MELLIZOS 10-5 MEDIAS ROJAS

Nick Gordon pegó un grand slam y remolcó seis carreras para que los Mellizos de Minesota se impusieran a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano Gary Sánchez conectó un cuadrangular y anotó dos vueltas, el puertorriqueño José Miranda anotó dos veces, su compatriota Carlos Correa anotó en una oportunidad y también sumó una anotación el venezolano Luis Arráez.

En el conjunto de Boston, el mexicano Alex Verdugo pisó la registradora en dos ocasiones en tanto que el dominicano Rafael Devers y el arubeño Xander Bogaerts empujaron una carrera cada uno.

NACIONALES 6-10 ATLÉTICOS

Sean Murphy logró un ‘grand slam’ y concluyó con cinco remolcadas para que los Atléticos de Oakland humillaran a los Nacionales en su visita a Washington.

El dominicano Dermis García mandó la pelota por encima de la verja del bosque central para contribuir al éxito de los Atléticos.

En los Nacionales, Joey Meneses impulsó dos rayas y sumó una anotación y el quisqueyano Luis García sumó un tablazo de cuatro bases.

OTROS RESULTADOS DEL MARTES:

Guardianes 5-1 Orioles

Rojos 5-1 Cardenales

Diamondbacks 12-3 Filis

Cerveceros 2-4 Piratas

Bravos 2-3 Rockies

Metros 3-4 Dodgers

Gigantes 3-4 Padres.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

