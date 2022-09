Aaron Judge igualó marca jonronera de Babe Ruth

Entornointeligente.com /

El slugger Aaron Judge, figura de los Yankees de Nueva York , sacudió la noche de este martes su cuadrangular 60 de la campaña 2022 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En la parte baja de la novena entrada, después de fallar en tres oportunidades, «El Juez» castigó una recta de Wil Crowe, relevista de los Piratas de Pittsburgh, para sacar la pelota por el jardín izquierdo.

De acuerdo con Baseball Savant , la conexión del poderoso pelotero neoyorquino registró una velocidad de 111.6 millas por hora y viajó 430 pies.

No. 60 ties The Sultan of Swat for 2nd all-time in American League history! @TheJudge44 👨‍⚖️ pic.twitter.com/DNwFXsJFMC

— New York Yankees (@Yankees) September 21, 2022

Con este batazo de cuatro esquinas, Aaron Judge igualó la marca de «bambinazos» de Babe Ruth (1927) y quedó a uno de Roger Maris (61 de 1961), registro histórico de la Liga Americana y de la organización de los Yankees.

¡60! ¡SESENTA! ¡AARON JUDGE! ¡EL JUEZ! pic.twitter.com/uw2vIT54mP

— LasMayores (@LasMayores) September 21, 2022

El espigado gurdabosque llegó a 128 carreras remolcadas y amanecerá también líder bate del «joven circuito» en su puja por llevarse la Triple Corona de bateo.

Tras la euforia que desató Judge, Giancarlo Stanton aprovechó para conectar un jonrón con las bases llenas para darle la victoria a la novena neoyorquina y desatar la locura en el Yankee Stadium.

Grand Slam Stan. pic.twitter.com/GpdUztMQvM

— New York Yankees (@Yankees) September 21, 2022

Todos los jugadores de los Yankees fueron al home a recibir a Stanton, que este año ha sufrido problemas en el talón de Aquiles.

Con esta impactante victoria (9 a 8), los Yankees (89-58) siguen manteniendo una posición holgada en la cima de la División Este de la Liga Americana.

