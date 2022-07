Aampetra elimina a Universidad Católica en Copa Ecuador

Entornointeligente.com /

Aampetra dio la sorpresa y eliminó a Universidad Católica de la Copa Ecuador. El plantel del Sur de Quito se aseguró un lugar en los octavos de final con un marcador de 2-0 con goles de Duvan Herrera y William Ocles.

​El choque se había postergado con anterioridad en tres oportunidades. La primera suspensión se dio debido a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ordenó repetir el choque de la instancia previa entre Búhos y Aampetra . Los dos siguientes aplazamientos se llevaron a cabo a raíz del paro nacional.

Este jueves 30 de junio se pudo celebrar el compromiso y se lo hizo en el Estadio General Rumiñahui a partido único. Los locales decidieron jugar en este recinto pese a que su casa es el Estadio Dr. Luis Naranjo en Chillogallo .

El primer tiempo fue trabado y ninguno de los dos clubes logró ponerse en ventaja . Pese a que hubo llegadas de ambos lados, no consiguieron imponerse.

Aunque no era favorito, Aampetra buscó el resultado desde el inicio del cotejo y no se amilanó ante la ‘ Chatoleí ‘. Entre ambas escuadras se prestaron la pelota y no hubo una supremacía definitiva.

La oportunidad más clara de la etapa inicial la tuvo Católica con A aron Rodríguez . El futbolista recibió un centro de Cristian Martínez Borja desde el costado derecho y ejecutó un golpe de cabeza. El esférico superó al portero rival pero impactó en el travesaño.

Para la segunda mitad , la intensidad del choque subió y los ánimos se calentaron. Uno de los sucesos de mayor relevancia se suscitó al minuto 52 cuando se produjo una trifulca .

En un saque lateral, los futbolistas del plantel local se negaron a entregar el balón a sus similares para que éste se produzca. Gregory Anangonó propinó un puntapié a uno de sus rivales por dicha razón y todo el banco se levantó.

Después de un tumulto, los cuerpos técnicos de ambos clubes intervinieron. Los incidentes no trascendieron puesto a que fueron separados.

El primer gol del compromiso llegó a los 57 minutos tras un fallo de los camarattas y la picardía de Duvan Herrera . Al momento de rechazar, los visitantes otorgaron la pelota a su rival.

En un ataque del Aampetra, Emiliano Clavijo intentó hacerse con el balón. Su intento fue infructuoso y regaló la pelota a Herrera . El delantero ingresó en medio de la defensa y definió.

Hasta que se produjo el pizato final, los originarios de Chillogallo buscaron conservar el resultado, mientras que los jugadores de la U.Católica desesperaban por el empate. La solidez defensiva y la falta de aciertos del adversario les permitió mantener la ventaja.

El encuentro fue sentenciado a los 90+3. William Ocles recibió un centro y solo debió empujar la pelota. Aunque la ‘Chato’ reclamó una falta sobre el arquero José Cárdenas y éste terminó golpeado, el tanto se ratificó. Ante la falta de cambios, Anagonó debió ponerse la camiseta del guardameta y atajar.

En los octavos de final Aampetra deberá enfrentarse al Vargas Torres de Esmeraldas. El cuadro de la provincia verde se impuso ante el Técnico Universitario de la Serie B. El choque entre las dos escuadras garantiza que la Segunda Categoría de Ecuador tendrá un representante en cuartos.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com