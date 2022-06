A vivermos este ano como se fosse o último

Entornointeligente.com /

Não é só cá que o turismo está em carga máxima. Tentei há semanas alugar um carro de sete lugares em Montreal, Canadá, para uma viagem de trabalho no final de julho. Das oito rent-a-car no aeroporto (Avis, Sixt, Hertz, etc.), nenhuma tinha um único de dimensões maiores. O mesmo nas rent-a-car da cidade. E idem na cidade mais próxima, Quebec. Encontrei finalmente um último, num site (Turo) onde particulares alugam carros – um Ford de 2010, com muitos, muitos quilómetros. Escusado será dizer quão absurdo está o custo dos voos.

Por cá, ainda pior. Um Ibis em Faro (longe da praia, note-se) custava, na quarta-feira passada, 102 euros – contra a habitual média da marca de 60 a 70 euros. Qualquer carrinha de aluguer está sempre acima dos 100 euros por dia – se for de passageiros, acima dos 200. Não há carros elétricos ou híbridos para entrega nos concessionários. E tudo o resto está diariamente à vista.

Esta bolha de consumo nasce da confluência de dois fatores raramente vistos: uma pandemia somada a uma guerra, a que se junta ainda muita liquidez disponível do tempo do confinamento – porque a grande pancada foi sofrida na dívida dos Estados e de alguns setores económicos. Por outro lado, a rutura de stocks provocada pela covid, aliada à paralisação de produção por falta de matérias-primas e chantagem energética, só podia gerar uma inflação galopante.

Entretanto, por mais bombas que destruam a Ucrânia, ou mais avisos da subida iminente das taxas de juro, a nossa reação ocidental está a ser a de viver como se não houvesse amanhã.

Apesar do absurdo preço dos combustíveis, o trânsito tornou-se cada vez pior. Este verão será imparável.

Só que, como ainda ontem o Dinheiro Vivo demonstrava neste jornal, estamos quase no pico da onda e vamos cair de uns prováveis 10% de crescimento em Portugal este ano, para uma recessão generalizada na Europa em 2023 – se a guerra não acabar. Da atual falta de funcionários neste verão, perspetiva-se um crescimento significativo do desemprego a seguir. Do consumo sem hesitação, mergulharemos nas contas difíceis das famílias, dos protestos nas ruas por causa da inflação, das prestações da casa mais elevada e dos alimentos a preços nunca vistos.

Infelizmente, por detrás deste caos, está o pior sistema que o mundo conhece: os oligarcas do petróleo e da guerra que nos extorquirão até à última gota de sangue pelo dinheiro, tendo como dano colateral milhões de pessoas em fome extrema. É por isso absolutamente equívoca a fraqueza ocidental perante este ataque desmesurado que não pretende outra coisa que não seja destruir a democracia. Porque os cidadãos de países livres vão acabar por combater os governantes das democracias, como se eles fossem os responsáveis pela brutal crise seguinte. E votar a seguir em tiranos para restabelecer a ordem.

Demos demasiada vantagem à Rússia. Ao não impedirmos os ataques aéreos à Ucrânia, entregamos-lhe a vitória. Agora, embandeirando em arco e tendo a opinião pública ao lado do vencedor, é talvez já demasiado tarde para amedrontar Putin. E agora sim, a guerra nuclear é quase inevitável para impor o respeito que lá atrás provavelmente teria sido mais fácil, minimizando-se ao mesmo tempo o estraçalhamento da Ucrânia.

Putin, Xi Jinping e Trump não querem outra coisa que não a destruição das democracias europeias. Perante isto, antes enfrentar os monstros que deixar a escravidão para os nossos filhos e netos. Se não tivermos coragem, nunca saberemos do que afinal éramos capazes.

