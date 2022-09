Entornointeligente.com /

Não interessa quanto tempo se passa no Rio de Janeiro: mesmo antes de aterrar, a Cidade revela por que exibe o epíteto de Maravilhosa. Vista do céu, o seu brilho estende-se entre morros e vales até ao mar, abraçado pelo Cristo Redentor e guardado pela esfinge do Pão de Açúcar. Um fim-de-semana sempre são dois dias, tantos quantos tem a vida, menos um que o Carnaval, por isso é aproveitar.

LINK ORIGINAL: Publico

