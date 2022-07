«A unos se les acumula el cupo y a otro no»

Entornointeligente.com /

Usuarios denuncian «diferencias» en el sistema Patria DORIANA BORREGO

Al no utilizar todos los litros de combustible habilitados dentro del cupo de subsidio que otorga Patria, el sistema debería funcionar bajo un esquema acumulativo; sin embargo, usuarios han reportado que muchas cuentas no se han adaptado a esta modalidad o no de forma regular.

«El mes pasado solo gasté 30 litros, lo que quiere decir que debería tener 90 en la cuenta, pero al comenzar el otro mes, cuando me asignaron la cantidad correspondiente, no se sumaron, lo que quiere decir que perdí esos 90 que me habían quedado» explicó Bárbara González, dueña de un Corsa.

Conductores afirman que el proceso de asignación se lleva a cabo de forma irregular, beneficiando a unos y perjudicando a otros al restarles el combustible que deseaban guardar para momentos de necesidad para ellos.

«A algunas personas si les funciona conservar la gasolina, conozco a quienes ya han llegado a los 300 en cola, cuando otros no podemos tener más de 120. Si quiero ahorrarlos para hacer algún viaje, no me lo permiten, pero hay a quienes el sistema si les facilita esta posibilidad» agregó González.

Muchos conductores informaron que en diversas ocasiones les ha sido debitado el combustible que no han usado aún, trayendo como consecuencia que no puedan llegar hasta fin de mes con su presupuesto estimado para transporte.

«Tenía 70 usé 25 y me salía que consumí 30, esos 5 litros no los utilicé yo, no entiendo para donde se van, no es la primera vez que me pasa y a muchos les está pasando así a veces la plataforma da ese error y salimos perdiendo nosotros, otra vez», comentó Mario Quijada, taxista./at

Tags: Consumo diario avance gasolina

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com