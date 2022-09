A Universidade Católica e a benemérita descendência

Entornointeligente.com /

Pelos vistos, na Universidade Católica Portuguesa (UCP), a existência de vagas destinadas a «descendentes de beneméritos insignes» não envergonha ninguém. Embora seja a única universidade do país a oferecer tal benefício , não há ali nada escondido: a informação consta, com toda a transparência, dos formulários de quem se candidata às «quotas especiais» dos seus cursos. A UCP tem «vagas supranumerárias» (ou seja, que acrescem às vagas do regime geral) destinadas a cinco categorias diferentes de alunos: 1) candidatos com deficiência; 2) praticantes desportivos de alto rendimento; 3) emigrantes portugueses; 4) descendentes de colaboradores permanentes da UCP; 5) descendentes de beneméritos insignes da UCP.

