A um mês das eleições, principais candidatos ao Planalto visitaram no máximo 7 dos 26 estados e DF

02/09/2022 05h03 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, candidatos à Presidência da República em 2022 — Foto: Bruno Kelly/Reuters, Albari Rosa/AFP, Andre Penner/AP e Miguel Schincariol/AFP

Faltando 30 dias para os brasileiros irem às urnas no primeiro turno, as campanhas eleitorais dos quatro candidatos à Presidência da República mais bem posicionados nas pesquisas ainda não fizeram ato de campanha na maioria dos estados.

Levantamento feito pelo g1 mostra que Lula (PT), Jair Bolsonaro (PP), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) visitaram, cada um, entre seis e sete estados até o momento (incluindo o Distrito Federal).

A campanha eleitoral do primeiro turno teve início no dia 16 de agosto. Os candidatos terão até 1º de outubro, véspera da votação, para realizar comícios pelo país e propaganda na internet, por exemplo.

Em 2022, os candidatos terão o menor período oficial de campanha eleitoral desde 1994. Serão 46 dias, ao todo, até a votação em primeiro turno – o primeiro terço desse período já passou.

Considerando a agenda dos dez candidatos ao Planalto, apenas o estado de São Paulo sediou, até esta sexta-feira (2), compromissos de campanha de todos eles. O estado hospeda o maior número de eleitores aptos a votar: 34,6 milhões, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No saldo dos 17 dias de campanha, nenhum dos candidatos cumpriu agendas em todas as regiões do país.

No Centro-Oeste, região com cerca de 1 milhão de eleitores a menos do que o Norte e última colocada no ranking de eleitores aptos a votar, somente um estado não esteve na agenda dos presidenciáveis: o Mato Grosso.

Candidatos e estados visitados até aqui

Candidato Estados visitados Nº de regiões visitadas Lula AM, MA, MG, PA, RJ, SP 3 Jair Bolsonaro BA, DF, MG, PR, RJ, RS, SP 4 Ciro Gomes CE, DF, PR, RJ, RS, SP 4 Simone Tebet DF, PA, PR, RJ, RS, SP, SC 4 Vera MG, PR, RJ, RS, SP, SC 2 Felipe d'Avila DF, MG, RJ, SP, SC 3 Soraya Thronicke DF, MS, PB, RS, SP, SC 4 Sofia Manzano GO, PR, RJ, RS, SP, SC 3 Léo Péricles AL, MG, PA, PE, RJ, SP 3 Constituinte Eymael SP, PR 2 Fonte: Agendas de campanha dos candidatos deslize para ver o conteúdo Sul e Sudeste

Até agora, as agendas de campanha dos presidenciáveis se concentraram nas regiões Sul e Sudeste. Juntas, somam 89,2 milhões de eleitores aptos a votar.

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul lideram ainda, em âmbito nacional, o ranking de unidades da federação com compromissos oficiais de candidatos ao Planalto.

Simone Tebet e Ciro Gomes, por exemplo, passaram 12 e 11 dias de campanha em São Paulo, respectivamente. As campanhas dos dois haviam adiantado o desejo de voltar esforços para o estado em uma tentativa de conquistar votos.

Primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula participou de compromissos de campanha em São Paulo por nove dias. O segundo colocado, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, esteve no estado em quatro oportunidades.

Norte

A região Norte, quarta em número de eleitores, tem sido preterida pelos presidenciáveis desde o início da campanha. Dos sete estados que formam a região, somente dois foram palcos de compromissos de campanha dos candidatos: Amazonas e Pará.

Agrupando quase metade dos eleitores da região, o Pará foi visitado por três presidenciáveis: Lula, Simone Tebet e Léo Péricles . Somente o candidato petista esteve no Amazonas. Na região, segundo pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo, Lula está empatado com Bolsonaro.

Nordeste

Na região em que Lula lidera com maior distância de Jair Bolsonaro (57% a 25%), de acordo com a última pesquisa Ipec, o petista esteve em somente um estado: Maranhão. Bolsonaro foi a compromissos na Bahia.

Ciro Gomes focou até o momento no berço político de sua família, o Ceará. Por lá, ele também tenta emplacar o escolhido para sucessão ao governo estadual, Roberto Cláudio.

Além deles, apenas Soraya Thronicke (União) e Léo Péricles tiveram compromissos nos estados que integram o Nordeste.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, região com cerca de 1 milhão de eleitores a menos do que o Norte e última colocada no ranking de eleitores aptos a votar, somente um estado não esteve na agenda dos presidenciáveis, o Mato Grosso.

O Distrito Federal concentrou a presença de candidatos ao Planalto. No total, foram cinco no último mês. Na capital do país, tradicionalmente, são realizados debates e sabatinas de confederações e representações de setores econômicos.

