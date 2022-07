¿A Twitter le cayó la maldición de Elon Musk?

Entornointeligente.com /

Twitter ha culpado a la caída del gasto en publicidad digital y a la «incertidumbre» sobre la persecución de Elon Musk de la compañía de medios sociales por una caída en los ingresos del segundo trimestre.

El grupo con sede en San Francisco está tratando de hacer valer la venta de 44.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) al Sr. Musk en un tribunal de Delaware, después de que el director ejecutivo de Tesla dejara en suspenso el acuerdo en mayo e intentara oficialmente abandonarlo este mes.

El viernes, al informar de los resultados de los tres meses hasta finales de junio, la plataforma de redes sociales culpó a la agitación en torno a la posible adquisición como una de las razones por las que los ingresos disminuyeron un 1 por ciento a 1.180 millones de dólares.

Twitter dijo que los resultados deslucidos en comparación con el mismo periodo del año anterior reflejaban «los vientos en contra de la industria publicitaria asociados al macroambiente, así como la incertidumbre relacionada con la adquisición pendiente de Twitter por parte de un afiliado de Elon Musk«.

Las cifras no cumplieron las expectativas de los analistas de un aumento de los ingresos hasta los 1.300 millones de dólares, según los datos recopilados por S&P Capital IQ. Twitter dijo que, en una base de moneda constante, los ingresos aumentaron un 2 por ciento.

Los resultados de Twitter llegan un día después de que su rival en las redes sociales, Snap, perdiera más de una cuarta parte de su valor tras incumplir las expectativas de ingresos y beneficios, y de que anunciara planes para frenar la contratación de personal y reorganizar su estrategia empresarial como consecuencia de ello.

Después de un impulso al negocio relacionado con la pandemia, las plataformas de medios sociales han estado sufriendo a medida que las marcas frenan cada vez más su gasto en publicidad digital debido al aumento de los tipos de interés y la inflación, junto con los problemas de la cadena de suministro.

Los costes y gastos de Twitter también se han disparado, aumentando un 31% hasta los 1.520 millones de dólares, con más de 33 millones de dólares gastados en cuestiones relacionadas con la adquisición de Musk en el segundo trimestre.

Los costes relacionados con los despidos fueron de unos 19 millones de dólares en este periodo. La empresa ha estado pasando por una reestructuración y anunció que despediría a un tercio de su equipo de adquisición de talento a principios de este mes.

La pérdida neta de la empresa fue de 270 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 66 millones en el mismo periodo del año anterior.

Los grupos de redes sociales como Twitter también se han visto perjudicados por la creciente competencia de aplicaciones como la plataforma de vídeos virales TikTok, y por los cambios en la privacidad de Apple, que han dificultado la orientación de la publicidad y la medición del éxito de las campañas, lo que ha provocado la congelación de la contratación y las medidas de reducción de costes.

Los usuarios activos diarios monetizables de Twitter, su única métrica para el seguimiento de su audiencia, se situaron en 237,8 millones, por encima de las estimaciones de los analistas de 236 millones. Esto incluyó un crecimiento interanual de usuarios del 14,7% en Estados Unidos y del 17% en el resto del mundo.

En sus últimos resultados, en abril, Twitter admitió haber exagerado sus cifras de audiencia en casi dos millones de usuarios durante unos tres años, debido a lo que denominó un «error».

Las acciones de Twitter cayeron alrededor de un 2% en las operaciones previas a la comercialización, hasta los 38,60 dólares, quedando muy por debajo del precio de 54,20 dólares por acción al que Musk acordó originalmente la compra de la compañía.

Twitter se encamina a un enfrentamiento en los tribunales con Musk, después de que el multimillonario empresario intentara rescindir el acuerdo, alegando la preocupación por el número de cuentas falsas en la plataforma.

Twitter está demandando a Musk en el tribunal de cancillería de Delaware para obligarle a cerrar la transacción, argumentando que el hombre más rico del mundo incumplió repetidamente el acuerdo de fusión, por ejemplo, al desprestigiar públicamente a la compañía en la propia plataforma.

«Twitter cree que la supuesta rescisión del señor Musk es inválida e injusta, y el acuerdo de fusión sigue en vigor», dijo la compañía el viernes.

Las cuentas falsas o de spam representaron menos del 5% de sus usuarios activos diarios monetizables durante el trimestre, añadió la compañía.

El martes, Twitter logró una minivictoria cuando el juez aceptó su solicitud de un juicio acelerado, ahora fijado para octubre, acusando a Musk de «intento de sabotaje» de la empresa y de generar una incertidumbre que la perjudicaba «cada hora de cada día».

Dado el acuerdo, la compañía no organizó su habitual conferencia telefónica con analistas ni dio orientaciones sobre las perspectivas.

«Twitter está en una especie de purgatorio ahora mismo. El futuro de la empresa y del producto está en entredicho», dijo Mike Proulx, de la empresa de investigación tecnológica Forrester. «Twitter tiene ahora un adquirente que ya no la quiere, un consejero delegado y un consejo de administración que quieren deshacerse de ella, y una base de empleados que está atrapada en medio de todo esto mientras su moral se desploma». – Copyright The Financial Times Limited 2022

