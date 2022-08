A três dias do arranque do Paredes de Coura, a festa já canta

Entornointeligente.com /

Oficialmente, o festival Vodafone Paredes de Coura ainda não arrancou. Mas a zona do campismo, que abriu na sexta-feira, já está repleta de tendas e amantes de música que foram mais cedo para aproveitar e descontrair ao pé do rio — e também para arranjar os melhores lugares, visto que, é sabido, a concorrência é grande. Ainda para mais tendo em conta que há dois longos anos para recuperar. A festa já lá canta, só falta a música.

A três dias do começo da 28.ª edição do festival , enquanto no recinto ainda se fazem os últimos preparativos, já a praia fluvial do Taboão se encontra bem povoada. Enquanto uns se refrescam no rio em bóias e barcos insufláveis, outros lêem e apanham sol, estendidos no relvado. Paira uma atmosfera de descontracção e de celebração deste tão aguardado regresso após a pausa forçada imposta pela pandemia de covid-19.

E também há quem aproveite para estrear as novidades desta edição, como o novo espaço para cozinhar carne que permitirá dar um descanso bem-vindo aos enlatados e às refeições pré-feitas.

Apesar de a zona do campismo já parecer composta, o movimento de pessoas que vão chegando carregadas com sacos, cadeiras e sorrisos parece não ter fim – e, nos próximos dias, não será menor. Espaço haverá para todos, mas aos últimos vão calhar zonas mais afastadas, algumas até bem inclinadas. Ninguém leva a mal.

Este ano, o Vodafone Paredes de Coura tem um dia extra totalmente dedicado à música portuguesa. É logo na terça-feira, 16, que poderão ser ouvidos, a partir das 14h, 20 artistas nacionais, como Benjamim, Samuel Úria, Mão Morta e Linda Martini.

Nos quatro dias seguintes subirão ao palco nomes internacionais como Pixies, Beach House, The Blaze, Idles, Slowthai, Badbadnotgood e L’Impératrice. No dia 21, o palco jazz ainda continuará activo até às 15h para que a desmontagem e a despedida do festival aconteça de uma «forma mais descansada», segundo escreve a organização no Facebook.

Até ao dia 16, é o festival Sobe à Vila, que decorre na vila de Paredes de Coura, que se responsabilizará pela música. Os concertos começam a partir das 22h30.

