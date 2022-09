Entornointeligente.com /

Bolsonaro é presidente do Brasil porque as eleições de 2018 foram um plebiscito ao PT. Podemos ter gostado mais ou menos do resultado, mas se na altura o quiséssemos perceber não podíamos desprezar o que saía da boca dos eleitores. E o que saía da boca da maioria era que o PT tinha deixado um rasto de desastre económico, corrupção, criminalidade e desemprego descontrolados. Foi esse legado que empurrou o Brasil para o abismo Bolsonarista.

