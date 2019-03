“A todos los chicos de los que me enamoré”: Netflix confirman el inicio del rodaje de su segunda entrega

Entornointeligente.com / ¡Ya es oficial! La nueva entrega de la exitosa película “A todos los chicos de los que me enamoré” ya es un hecho y los protagonistas de la cinta, Lana Condor y Noah Centineo han confirmado que el rodaje de la secuela de la comedia romántica ya empezó.

El primero en anunciar el inicio de las grabaciones fue el actor Noah Centineo , quien en el filme interpreta a Peter Kavinsky, que a través de Twitter confirmó que estaba listo para empezar el rodaje de la cinta.

TATB2 here we come

— Noah (@noahcent) 19 de marzo de 2019 El mensaje compartido por Centineo fue retuiteado por la actriz Lana Condor , quien interpreta a Lara Jean en la película. Además, agregó que no podía esperar más para ver a su compañero de reparto.

i can’t wait to see ya https://t.co/yGDgvOBIrP

— Lana Condor (@lanacondor) 19 de marzo de 2019 Por si esta confirmación fuera poco, la cuenta oficial de Netflix en Twitter también se sumó a las publicaciones y compartió un screenshot de los comentarios de Lana Condor y Noah Centineo , dando oficialmente inicio a las grabaciones.

Si bien los detalles sobre la película todavía son inciertos, se sabe que habrá un triángulo amoroso entre un nuevo chico llamado John Ambrose, quien se interpondrá en la pareja de los protagonistas.

“A todos los chicos de los que me enamoré 2” adaptará el segundo libro de la trilogía llamado “P.D. Todavía te amo”, y aunque aún se desconoce el elenco completo de la película, con el inicio del rodaje se irán revelando nuevos detalles.

Sequel? Sequel. #ToAllTheBoysIveLovedBefore pic.twitter.com/njb6e1IZxM

— To All The Boys I’ve Loved Before (@alltheboysfilm) 19 de diciembre de 2018

El Comercio de Perú

