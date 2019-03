A startup portuguesa que queria ser uma “Uber dos guarda-costas”

Entornointeligente.com /

Há três anos, dois portugueses de Braga e Barcelos tentaram criar um conceito diferente de segurança pessoal: uma plataforma digital para encontrar profissionais de segurança privados.

A ideia seguia a tendência de “uberização da economia”, um formato de negócios que ligam o consumidor directamente ao fornecedor de serviços ou produtos de uma forma directa, muitas vezes via aplicação móvel. A plataforma da Marclae reunia profissionais certificados ( Close Protection Officers , em inglês) — por vezes, por intermédio de empresas especializadas em segurança — que podiam aceitar propostas de emprego agendadas pelos utilizadores.

No começo, tudo parecia promissor: meses após o lançamento havia mais de 400 profissionais registados (a maioria ficava em França, Suíça, Reino Unido e EUA) e o apoio de uma aceleradora de startups para jovens empreendedores, a ASA-ANJE. Nos EUA, o primeiro cliente, marcou um serviço para 365 dias. Só que o guarda-costas não apareceu.

Subscrever × “Além desse primeiro percalço, começámos a perceber que além de ser um sector altamente de contacto pessoal e blindado, começou a faltar capital para manter o projecto em andamento e decidimos abortar”, resume Novais. “Gerámos burburinho junto das empresas de segurança, só que não gerámos burburinho junto do mercado de clientes.”

Além disso, os guarda-costas não sentiam um compromisso com a Marclae. A tecnologia acabou por ser reaproveitada para uma aplicação móvel — Juntar a Junta — para relatar problemas em juntas de freguesia (ao enviar fotografias ou sugestões ao presidente).

“A conclusão que tiro é que não nos devemos meter em negócios que não conhecemos. Ninguém nasce ensinado, mas se saímos muito da nossa área, o sucesso é difícil”, diz Novais. Hoje, é o director executivo de uma empresa para fabricar e exportar sistemas de iluminação. Vê a Marclae como uma experiência de aprendizagem. “Só falha quem não tenta”, diz. “Por breves momentos, pude brincar a dizer que era a pessoa mais protegida do mundo com 400 ‘close protection officers ’.”

